Tim, Pietro Labriola confermato nel nuovo board di Gsma

7 Novembre 2022

L’amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, è stato confermato nel board di Gsma, l’associazione che rappresenta gli operatori di rete mobile in tutto il mondo. Gsma ha infatti nominato i nuovi membri del consiglio di amministrazione per un mandato di due anni: dal primo gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, eleggendo anche Jose Maria Alvarez-Pallete Lopez, ad del Gruppo Telefonica, come presidente, e Gopal Vittal, ad di Bharti Airtel Group, vicepresidente.

I membri del consiglio sono 26 e fanno parte di operatori mobili globali e operatori indipendenti.

“Sono onorato e lieto di essere eletto presidente della Gsma in un momento così emozionante per il settore. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con il resto del consiglio, il team dirigenziale Gsma e tutti i nostri membri per affrontare le questioni critiche che devono affrontare il nostro settore e i nostri clienti”, ha affermato José María Álvarez-Pallete López.