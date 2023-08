TIM torna a crescere e chiude i primi sei mesi con 7,8 miliardi di ricavi

3 Agosto 2023

Tim chiude il primo semestre con fatturato e ebitda in crescita, finalmente in linea con i target. Nei primi sei mesi dell’anno i ricavi totali si sono attestati a 7,8 miliardi di euro, (+ 3,5 per cento anno su anno), con quelli da servizi che hanno registrato una crescita del 2,3 per cento a 7,2 miliardi. L’ebitda è cresciuto del 4,7 per cento superando i 3 miliardi.

Il titolo di Telecom Italia è in ancora in debole diminuzione. Stamattina ha aperto in Borsa a 0,2631 euro per azione, (0,2582 alle ore 13). In termini di performance relativa rispetto all’indice FTSE Italia All-Share, si registra una variazione positiva del 0.72 per cento sulla giornata di borsa precedente.

«Stiamo conseguendo quello che avevamo promesso e la performance del primo semestre supporta la guidance annuale, che è quindi confermata e ribadita. L’accelerazione del business domestico della seconda parte dell’anno supporterà il risultato del gruppo e TIM Brasil continuerà a supportare la crescita. Tra TIM Brasil e Italia abbiamo una buona visibilità sull’andamento dei ricavi e dell’EBITDA del secondo semestre», ha commentato Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM. «Dobbiamo essere orgogliosi dei risultati raggiunti, ma è solo l’inizio – ha aggiunto – Ciò che stiamo facendo è rimettere il gruppo sulla carreggiata della crescita strutturale e crediamo di poter raggiungere questo obiettivo».

La strada sembra essere quella giusta. Nel secondo trimestre il fatturato è stato pari a 4 miliardi (+2,8 per cento), di cui 3,7 miliardi provenienti da servizi. L’ebitda ammonta a 1,6 miliardi (+5,6 per cento). Il business domestico ha registrato la prima crescita (+0,6 per cento anno su anno), a 2,9 miliardi di euro dopo 20 trimestri di contrazione. Sono scesi lievemente i ricavi da servizi (-0,9 per cento) che si attestano 2,6 miliardi, ma a un ritmo inferiore rispetto al -2,4 per cento registrato nel primo trimestre 2023. Dopo 21 trimestri si è stabilizzato anche il trend del margine operativo lordo, in crescita dello 0,5 per cento a 1,1 miliardi. TIM Brasil sta proseguendo il percorso di crescita dei ricavi (+9,2% YoY) e dell’ebitda del trimestre (+17,3% YoY). Dall’inizio dell’anno il gruppo ha portato avanti attività di rifinanziamento per oltre tre miliardi di euro.

Sulla cessione della Rete, per la quale TIM ha scelto l’offerta di KKR, Labriola ha specificato: «Stiamo lavorando alacremente per centrare le scadenze di settembre. Tre mesi sono appena sufficienti per le attività necessarie, ma siamo nei tempi previsti e non prevediamo alcun ritardo», parlando di 9-12 mesi per avere le approvazioni aziendali e regolamentari.

