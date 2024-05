Tunisie Telecom sceglie Sparkle per nuova rotta di transito IP internazionale

28 Maggio 2024

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, ha firmato un accordo con Tunisie Telecom, lo storico operatore di telecomunicazioni in Tunisia, per fornire un servizio di transito IP internazionale sfruttando una nuova rotta dalla Sicilia a Milano.

Pioniere nel settore delle telecomunicazioni in Tunisia, l’operatore nazionale globale e convergente Tunisie Telecom offre un’ampia gamma di servizi nel campo delle telecomunicazioni fisse e mobili, dei data center, del cloud, dell’IoT e della gestione della sicurezza a più di sei milioni di abbonati, tra imprese e privati.

In base all’accordo, Sparkle fornirà connettività Internet internazionale ad alta velocità presso il suo Punto di Presenza (PoP) di Milano, nonché capacità dedicata sul nuovo cavo sottomarino all’avanguardia di Sparkle nel Mar Tirreno, da Palermo a Milano.

Tunisie Telecom è quindi il primo operatore tunisino a disporre di una rotta attiva completamente nuova e ad alte prestazioni verso l’Europa che garantisce al Paese una piena diversificazione, con prestazioni migliori e la più bassa latenza rispetto alle infrastrutture esistenti. La nuova rotta risponde anche alla rapida crescita della domanda di servizi internet avanzati e di contenuti digitali in Tunisia, permettendo all’operatore di offrire ai propri clienti residenziali e aziendali una connessione dati di prim’ordine.

L’accordo rafforza la storica partnership tra i due operatori e fornisce al mercato tunisino soluzioni Internet di alta qualità e completamente diversificate con la più bassa latenza.