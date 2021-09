Torna la WeFree Run, a sostegno del progetto di prevenzione di San Patrignano

22 Settembre 2021

Correre per ricordare e soprattutto per fare prevenzione. Lo sport è da sempre uno strumento educativo importante e la corsa è fra i più praticati dai ragazzi che svolgono un percorso di recupero dalle dipendenze. È un modo per svagarsi assieme ai compagni in comunità, sostenendosi nei momenti di fatica e condividendo le piccole gioie degli allenamenti.

Torna così anche quest’anno la WeFree Run, l’evento sportivo non competitivo a sostegno del progetto di prevenzione WeFree della comunità San Patrignano. Il progetto è dedicato generalmente alla prevenzione nelle scuole, parla ai giovani, spostando l’attenzione dalla droga e concentrandosi invece sui disagi giovanili che spesso accompagnano i ragazzi durante l’adolescenza, periodo nel quale si affrontano grandi cambiamenti e nel quale è facile imboccare la strada sbagliata.

Alla sua ottava edizione, la WeFree Run si svolgerà in una doppia modalità: live domenica 3 ottobre alle ore 9.30 all’interno di San Patrignano. I runner (solo i runner) potranno correre insieme ai 1000 ospiti della comunità in un circuito fra le vigne e i settori di formazione; a distanza (virtual race) nel periodo dal 4 settembre al 2 ottobre. Gli amanti del walking, ma anche i ciclisti/Mtb e i runner potranno mettersi alla prova dove vorranno e sul percorso che preferiranno.

Tutti i partecipanti contribuiranno a raggiungere l’obiettivo del challenge, cioè ventiseimila km percorsi complessivamente dagli iscritti. Ventiseimila, come i giovani accolti da San Patrignano in questi quarant’anni. Partecipare con loro alla WeFree Run significa condividere un’idea sana di sport, abbracciare una vita libera da ogni dipendenza, scegliere stili di vita positivi e offrire un sostegno concreto alla comunità.

WeFree, il programma di prevenzione delle dipendenze e del disagio giovanile della Comunità San Patrignano che ha coinvolto con numerose attività, dal 2020 a oggi, oltre 48.000 giovani studenti, ha il sostegno di Intesa Sanpaolo. L’intervento della banca rientra in un ampio progetto di collaborazione triennale con la Fondazione San Patrignano che vuole supportare la Comunità nel suo lavoro quotidiano di accoglienza e recupero dei giovani e sviluppare un progetto di prevenzione dedicato alle fasce minorili a contrasto del preoccupante fenomeno delle dipendenze. Nei primi diciotto mesi della partnership l’iniziativa ha permesso di conseguire importanti risultati come il sostegno quotidiano a più di mille giovani e oltre quattrocento persone che hanno terminato il percorso riabilitativo sono state supportate nel loro reinserimento anche con l’offerta di corsi di formazione e tirocini formativi certificati. Intesa Sanpaolo dedica ai giovani numerosi iniziative e questo sostegno ne conferma l’attenzione.

