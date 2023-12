Sparkle conFondazione Ortygia per lo sviluppo professionale delle studentesse

6 Dicembre 2023

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, rinnova la sua adesione al progetto YEP – Young Women Empowerment Program, iniziativa promossa dalla Fondazione Ortygia per favorire la crescita personale e professionale delle studentesse universitarie del Sud Italia. Nell’ambito del progetto, Sparkle accompagnerà lo sviluppo delle giovani donne in qualità di Main Partner in Sicilia, da sempre regione strategica per l’operatore. Nato da un’idea di Lucrezia Reichlin, Presidente e Co-Fondatrice della Fondazione Ortygia, Young Women Empowerment Program intende offrire alle nuove generazioni strumenti utili per compiere scelte accademiche e professionali informate e consapevoli, così da indirizzare al meglio la loro carriera futura.

In questo quadro, studentesse siciliane iscritte a corsi di laurea magistrale in materie economiche e scientifiche presso l’Università degli Studi di Palermo, l’università LUMSA Sede di Palermo, l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Enna Kore e l’Università degli Studi di Messina saranno affiancate dalle manager di Sparkle in un percorso di mentoring individuale tutto al femminile. Il programma prevede la partecipazione di mentor provenienti dalle sedi estere di Sparkle, offrendo un’esperienza internazionale e l’opportunità di sviluppare competenze linguistiche e interculturali che giocano ormai un ruolo cruciale in ambito professionale. Inoltre, al termine del loro percorso di studi, le studentesse avranno l’opportunità di candidarsi per un internship nel quartier generale di Sparkle a Roma.

Grazie allo scambio e al confronto con le mentor, le studentesse, oltre ad acquisire consapevolezza del proprio potenziale per proporsi nel mondo del lavoro con più determinazione, potranno entrare in contatto con una realtà lavorativa ad alto contenuto tecnologico, con vocazione internazionale ma solide radici nel territorio. È infatti proprio in Sicilia che Sparkle ha sviluppato, attraverso i poli di Palermo e Catania, il Sicily Hub, uno dei principali hub internet del Mediterraneo, cuore dell’innovazione tecnologica e porta di scambio del traffico dati tra Europa, Africa, Medioriente e Asia.

“Siamo felici di rinnovare la nostra collaborazione con la Fondazione Ortygia”, ha dichiarato Elisabetta Romano, presidente di Sparkle. “Il settore delle telecomunicazioni è considerato prevalentemente maschile e per questo ci impegniamo costantemente per dare il nostro contributo e favorire un cambio di passo. Lo Young Women Empowerment Program ci permette inoltre di diffondere la consapevolezza di quanto sia interessante e dinamico il nostro settore, oltre a valorizzare le competenze e le infrastrutture all’avanguardia presenti sul territorio”.

L’adesione al progetto YEP si inserisce nel più ampio impegno di Sparkle e del Gruppo TIM per lo sviluppo della presenza femminile e la riduzione della disparità di genere nel mondo del lavoro perché “La parità non può aspettare”.