Comunicare sulla terra con una visione spaziale

20 Settembre 2023

“Disintermediare mediaticamente significa trasformare chiunque abbia un telefonino in un soggetto che fa comunicazione”

Così Luca Montani, di FNM Spa Comunicare, ha introdotto l’evento, dal titolo “Comunicare sulla terra con una visione dallo spazio”, voluto da Confservizi Lombardia che rappresenta le principali municipalizzate della Regione.

Organizzato nella Chiesa di San Gottardo in Corte a Milano, l’evento ha voluto declinare e rappresentare i cambiamenti che oggi attraversano la comunicazione, in modo particolare nei servizi pubblici.

“La comunicazione è come la nazionale di calcio, tutti pensano di poter dettare la propria formazione mentre in realtà occorre competenza e professionionalità. La disinsitermediazione infatti mette a rischio le competenze”, ha aggiunto Stefano Cetti di Acinque Spa.

“Una sfida tuttavia unica e importantissima – ha aggiunto Cetti – che può contribuire a modificare in modo diverso e più rapido il rapporto con i cittadini”

Come comunicare un impatto ad alto impatto, ambientale in una metropoli come Milano, ad esempio?

Indirettamente gli risponde di nuovo Montani: “la comunicazione social diventa un valore aggiunto perchè è la diretta partecipazione dei cittadini a portare un valore aggiunto”.

Insomma un modo nuovo di aggregarsi sotto l’egida di un rinnovato modello di comunicazione in un territorio ricco di opportunità e di eccellenze sul territorio.

“Serve un’idea d’impresa nuova, che sta sul territorio. La nostra sfida è attrarre le possibilità di crescere”

La comunicazione ha un ruolo dunque fondamentale nell’esercizio di un’attività che richiede la fiducia dei cittadini già nel momento in cui apre il rubinetto di casa.

“La comunicazione funziona se diventa partecipazione, se fa compiere un tragitto ulteriore e dunque un’esperienza di contenuto”