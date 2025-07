FiberCop ottiene l’approvazione SBTi: accelerazione green verso zero emissioni entro il 2050

FiberCop ha ricevuto l’approvazione ufficiale della Science Based Targets initiative (SBTi) per i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Un riconoscimento prestigioso che conferma l’impegno concreto dell’azienda nella lotta al cambiamento climatico. FiberCop diventa così una delle sole 42 aziende italiane con obiettivi climatici a breve e lungo termine validati in linea con gli Accordi di Parigi. La SBTi certifica strategie aziendali compatibili con il contenimento del riscaldamento globale entro 1,5°C. FiberCop si impegna a raggiungere le zero emissioni nette lungo l’intera catena del valore entro il 2050, attraverso un piano di decarbonizzazione solido e misurabile.

Target ambientali ambiziosi

Tra gli obiettivi approvati: riduzione del 70% delle emissioni di Scope 1 e 2 entro il 2030 (rispetto al 2023); taglio del 70% delle emissioni Scope 3 da asset in locazione nello stesso periodo; coinvolgimento attivo dei fornitori (entro il 2029, il 41% dovrà avere target scientificamente fondati; entro il 2040, FiberCop mira a ridurre del 90% le emissioni Scope 1 e 2; sempre ntro il 2050, stesso taglio anche per le emissioni Scope 3.

Le azioni in campo

Il piano di sostenibilità prevede azioni strutturali e tecnologiche:

Disattivazione della rete in rame e migrazione alla fibra ottica, più efficiente dal punto di vista energetico;

Modernizzazione delle centrali di telecomunicazione e sistemi di raffreddamento per ridurre i consumi;

Installazione di impianti fotovoltaici per alimentare le attività con energia 100% rinnovabile;

Elettrificazione e razionalizzazione della flotta aziendale ;

Coinvolgimento attivo della filiera su tematiche ESG.

«Questo traguardo è il riconoscimento del valore ambientale del nostro lavoro e l’inizio di un impegno ancora più forte per un futuro sostenibile», ha dichiarato Massimo Sarmi, presidente e a.d. di FiberCop. Con un’infrastruttura digitale a basse emissioni e un piano ESG concreto, FiberCop si conferma protagonista della twin transition, connettendo innovazione tecnologica e transizione ecologica.