TIM ospita a Roma la eNazionale FIFA, il programma delle qualificazioni

24 Gennaio 2023

La eNazionale FIFA giocherà la seconda giornata di gare a Roma. TIM, partner di tutte le Nazionali FIGC, aprirà le porte della Sala multimediale nella propria sede in via del Pellegrino per ospitare, giovedì 26 e venerdì 27 gennaio, la seconda tappa del percorso di qualificazione della eNazionale FIFA alla FIFAe Nations Cup 2023, il più prestigioso torneo di eFoot che vede gli Azzurri in testa alla classifica generale (Consistency Ranking) dopo il primo turno dei Play-In. Inoltre la eNazionale nelle due giornate potrà sperimentare la potenza della Fibra TIM.

L’Italia è partita bene, avendo la meglio su due tra le nazionali più forti d’Europa come Svezia e Germania e accumulando punti preziosi per poter chiudere nelle prime due posizioni il Consistency Ranking, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione diretta ai Play-Off. Per questa seconda giornata di gare Nello “Hollywood285” Nigro ha deciso di puntare ancora una volta su Danilo “danipitbull” Pinto, Francesco Pio ‘Obrun2002’ Tagliafierro e Andrea “montaxer” Montanini, i tre eplayer azzurri chiamati a ripetersi dopo le ottime prestazioni di dicembre. Erano stati sempre loro l’anno scorso a raggiungere la fase finale della FIFAe Nations Cup 2022, che aveva visto l’Italia arrivare sino alla semifinale persa ai supplementari contro i futuri campioni del Mondo del Brasile.

La eNazionale FIFA, che per la prima volta indosserà la nuova maglia firmata adidas, “scenderà in campo” giovedì 26 gennaio alle ore 17 con la Romania per poi affrontare alle 17.30 la Germania, alle 18 la Svezia e alle 18.40 la Lituania. Stesse sfide e stessi orari venerdì 27 gennaio, con tifosi e appassionati che potranno seguire tutte le gare degli Azzurri in diretta streaming sul canale Twitch della FIGC.

Ecco il programma della seconda giornata dei Play-In

26 gennaio

Ore 17: Italia-Romania

Ore 17.30: Germania-Italia

Ore 18: Italia-Svezia

Ore 18.40: Lituania-Italia

27 gennaio

Ore 17: Romania-Italia

Ore 17.30: Italia-Germania

Ore 18: Svezia-Italia

Ore 18.40: Italia-Lituania