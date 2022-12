le notizie della settimana: Ischia, chi parla e chi tace

3 Dicembre 2022

Gran parte della settimana dedicata dai giornali alla tragedia di Ischia.

La questione dai risvolti drammatici ha anche contorni politici. Conte nel suo primo Governo fece una legge (lui si ostina a dire che non è stato un condono) per facilitare il ricorso a precedenti condoni. Il risultato di questa operazione è che ci fu una sanatoria per circa 28 mila abitazioni su un totale di 60 mila, per abusi genericamente intesi di cui le case integralmente abusive risultano essere quasi 14 mila. Vuol dire che si tratta per il 50% di abusi edilizi minori, con modifiche interne o esterne, comunque illecite, ma non pericolose dal punto di vista della sicurezza strutturale, ma per l’altro 50% (14 mila!!!) si tratta invece di case intere, che non potevano e non dovevano essere costruite nel luogo dove invece sono sorte. Conte si giustifica, ma il resto della politica tace, a parte il Terzo Polo. Stanno in sordina, la Lega perché faceva parte del primo governo Conte, Forza Italia perché il “condono” di Conte si rifaceva a precedenti condoni forzisti, votati anche da Fdl. Il PD che potrebbe dire qualcosa se ne guarda bene, perché in questa sua delicata fase politica non può permettersi di contrastare il capo del movimento5S, suo oramai possibile futuro alleato. (Alla fine tutto ritorna).

Continua il mondiale in Qatar, considerato il mondiale dei diritti civili, dove almeno si continua a parlare di diritti negati. Per il calcio giocato fa notizia l’eliminazione di Germania e Belgio, oltre alle sorprese derivanti dalle imprese di Giappone, Marocco e Australia. Il calcio italiano appare sui giornali solo per le tristi vicende di casa Juventus, un bel colpo per i tifosi che attendono il destino che spetterà alla loro squadra anche dal punto di vista delle prossime competizioni.

Si riaffaccia il dramma dei ciclisti investiti in strada dopo le recenti cronache. Sono oramai più di 100 quelli investiti nel 2022.

Buone notizie arrivano dai dati Istat in merito al rialzo dell’occupazione e alla diminuzione dell’inflazione in Europa e del suo arresto in Italia pur rimanendo comunque a livelli elevati.

Buone weekend

MONDO

La Cina impone di nuovo il lockdown, 39.000 i casi registrati, esplode la rabbia della popolazione.

Secondo fonti ucraine, le truppe russe si preparano a lasciare Zaporizhzhia.

La Nato discute l’invio di moderni carri armati in Ucraina per assicurare a Kiev, nei mesi invernali, un vantaggio militare.

Vertice a Washington tra Francia e Stati Uniti. Biden e Macron tendono una mano a Putin, solo a condizione che quest’ultimo dimostri una reale volontà di far cessare la guerra.

CASA NOSTRA

Una frana travolge Casamicciola, una frazione dell’isola di Ischia provocando vittime e dispersi, come sempre abusivismo e dissesto idrogeologico le cause.

Da inchieste più approfondite pare che quasi la metà delle case sull’isola, circa 27.000, siano state condonate senza controlli, era sufficiente il silenzio assenso.

Il rischio di nuove piogge a Ischia, presuppone controlli su oltre mille abitazioni, possibili altre evacuazioni.

Letizia Moratti presenta ufficialmente la sua candidatura alla guida della regione Lombardia con la lista civica “Letizia Moratti Presidente”. Supporto del Terzo Polo e di altre liste civiche.

Niente sanatorie per i quasi due milioni di no vax over 50 che avevano rifiutato il vaccino, in arrivo le multe da 100 euro.

Sanità: ospedali e Asl in affanno non riescono a recuperare il lavoro perso nel 2020 per il Covid. Un malato su cinque si rivolge alla sanità privata per visite e prestazioni.

Lavoro, occupazione ai massimi livelli dal 1977. Il tasso di occupazione al 60,5%.

L’obbligo di vaccino anti covid è stato legittimo, così ha stabilito la corte costituzionale.

POLITICA

La tragedia di Ischia, polemiche per l’ultimo condono che porta la firma dell’ex premier Giuseppe Conte, che respinge le accuse, “era una procedura di semplificazione alla luce di una norma già vigente.”

Sulla vicenda Renzi e Calenda attaccano Conte: “bugie sulla sanatoria del 2018”. Il Governo dichiara lo stato di emergenza, stanzia due milioni e promette entro l’anno il via libera al piano per il clima.

Renzi: “pronti a lavorare col centrodestra su reddito, giustizia ed elezione diretta del premier”.

Calenda vede Meloni sulla manovra, apertura da parte del governo. mugugni in Forza Italia.

Via libera al sesto decreto per nuove forniture militari all’Ucraina per tutto il 2023. Tutti a favore tranne i soliti 5Stelle più Bonelli e Fratoianni.

Competizione tra le opposizioni per le nomine della presidenza del Copasir e della vigilanza Rai. Trattativa tra Pd e 5Stelle.

Il Governo chiede di rivedere tempi e costi per la realizzazione del Pnrr. Salvini: “continua ad essere un qualcosa che non va cambiato, ma ritoccato”.

La Commissione di Bruxelles definisce per ora la legge di bilancio solo parzialmente in linea.

Il governo riscrive il decreto sui rave party, restano le pene ma la norma vale solamente per i raduni musicali.

ECONOMIA

Pagamenti digitali, non ci sarà più l’obbligo di accettare il pos fino a 60 euro.

Manovra: è atteso in Parlamento il testo della manovra che va approvata entro la fine dell’anno. Molte le misure ancora in discussione. Sul limite dei 60€ per i pagamenti digitali, non è escluso un passo indietro.

Twitter, Elon Musk licenzia tutti i membri del CDA: comanderà da solo.

Le opposizioni spingono sull’utilizzo del Mes per la sanità, per Giorgetti si tratta di uno strumento obsoleto.

L’inflazione resta alta ma rallenta la corsa. Il carrello della spesa al 12,8%.

Aumenta però il prezzo dei carburanti in seguito al taglio dello sconto sulle accise.

SPORT

Si dimette l’intero CDA della Juventus a causa dell’inchiesta della procura per falso in bilancio.

Mondiali, si qualificano agli ottavi: Portogallo, Brasile, Olanda, Usa, Argentina, Australia, Giappone, Croazia, Inghilterra, Senegal, Francia, Polonia, Marocco, Spagna, Svizzera e Corea del Sud

Ucciso da un tir sulle strade di casa, Davide Rebellin, campione di ciclismo aveva 51 anni.

CULTURA

Esce la nuova edizione del “Il Mereghetti” il dizionario dei film che compie 30 anni firmato dal critico del Corriere della Sera.

INCHIOSTRO SPRECATO

Selfie e baci con Bastian, anche Ilary non è più single.

