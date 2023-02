Il lusso estremo: una metropoli tra gli alberi

9 Febbraio 2023

Il mondo ha costantemente bisogno di novità, reali o immaginarie. Il mito del progresso inarrestabile non è morto con la fine del capitalismo industriale, cinquant’anni fa, quando l’umanità si è resa conto che non è possibile aumentare la produzione all’infinito, ma è possibile aumentare l’interesse dei consumatori dando al prodotto un’immagine più “utile”. I prodotti e i servizi etichettati come “bio”, “eco”, “verdi” sono ormai ovunque.

Lo stesso vale in campi come l’urbanistica e l’architettura: l’ultima tendenza è il “greening”, un concetto opaco e vago che però sta davvero cambiando le nostre città.

In precedenza, i parchi, le piazze, i vicoli e i giardini erano il fulcro degli spazi verdi urbani. Ma nella “giungla di pietra” c’è sempre una carenza di spazio, che si traduce in un’alta densità edilizia, e non c’è semplicemente spazio per il tanto necessario spazio verde. Il greening è stata una soluzione alternativa, un nuovo concetto di verde urbano che utilizza piani verticali e orizzontali negli edifici, che includono tecniche come tetti, pavimenti e pareti verdi e foreste verticali[1].

Il greening (“rinverdimento”, “architettura verde”) consiste nel creare un edificio residenziale sostenibile, che contribuisca al ripristino dell’ambiente e della biodiversità dell’ecosistema urbano, senza estendere l’area della città. I principali obiettivi di questo concetto sono le megalopoli. In parole povere, si tratta di un modello di compattazione verticale della natura all’interno di una città[2].

Il greening mira a migliorare la situazione ecologica delle città densamente popolate: ammorbidire il microclima, assumere parzialmente le funzioni di termoregolazione, pulire l’aria, ridurre l’intensità della radiazione solare e il livello di inquinamento acustico. Cambia anche la flora e la fauna, attirando uccelli e insetti, e crea corridoi ecologici con i parchi, le piazze e i vicoli esistenti[3], oltre ad avere un impatto psicologico positivo sulle persone[4].

Implementazione di progetti e principi operativi

Nel 2014 è stato completato a Milano, nell’area di Porta Nuova, il complesso del Bosco Verticale, il primo prototipo di architettura della biodiversità con un concetto di bosco verticale incarnato, che è il più eclatante rappresentante del greening finora realizzato. Due torri, alte 80 e 112 metri, contengono un totale di 800 alberi di diverse altezze, 5000 arbusti e circa 15.000 piante terrestri perenni. Il paesaggio, che ammonta a 30.000 piante verdi, si estende su un’area urbana di 3.000 metri quadrati[6]. E ogni torre equivale a 50.000 metri quadrati di sviluppo urbano con edifici e case unifamiliari[7].

Le torri sono state progettate dall’architetto italiano Stefano Boeri e dai suoi partner dello studio Boeri – Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra[8]. Le facciate delle torri sono state progettate come ampi balconi a gradoni, che offrono spazio per grandi cesti di piante e permettono a grandi alberi, alcuni alti fino a tre piani, di crescere senza ostacoli[9]. La scelta dei tipi di piante e la loro disposizione sono stati scelti in modo tale che l’edificio cambi aspetto a seconda della stagione, dimostrando i cambiamenti stagionali nella dinamica del verde[10].

La progettazione della vegetazione è stata una fase preliminare del processo di costruzione. Le piante sono state accuratamente selezionate nel corso di un periodo di prova di tre anni, in collaborazione con un team di botanici, perché la flora non deve solo essere visivamente attraente, ma deve anche soddisfare determinati standard: deve essere abbastanza piccola da mettere radici, resistente a parassiti e malattie, richiedere una moderata quantità di umidità, essere priva di allergeni e non tossica[11]. Le piante destinate a far parte del bosco verticale sono state coltivate in uno speciale vivaio botanico. Già durante la fase di costruzione, le piante sono state piantate e il loro adattamento è stato monitorato. A causa delle condizioni di crescita estreme (altezza di 100 metri e possibilità di forti venti), gli alberi sono stati testati in un laboratorio del vento a Miami, negli Stati Uniti[12].

Gli elementi paesaggistici sono curati da due gru attaccate al tetto dei grattacieli. L’idea iniziale era quella di far muovere i giardinieri intorno alla facciata su una piattaforma, ma questo si è rivelato difficile e costoso, così ora le piante sono curate da giardinieri rampicanti[13]. Potano, modellano e, se necessario, sostituiscono i cespugli e gli alberi[14]. D’altra parte, l’irrigazione non è impiegata a livello professionale, ma viene effettuata a livello centrale da una rete di elementi di irrigazione che utilizzano in parte le acque reflue filtrate dalle torri[15]. Già pochi anni dopo la costruzione è stato possibile ottenere un’espansione dell’habitat per uccelli, farfalle e altri insetti, ampliando la loro colonizzazione di 1600 individui, creando una nuova roccaforte per la flora e la fauna della città[16].

Il Bosco Verticale è il rappresentante più noto ed eclatante del concetto di incarnazione di Greening, ma non è l’unico. Nel 2022 è stato commissionato un altro progetto di Boeri Studio, il complesso Easyhome Huanggang Vertical Forest City, edifici “rivestiti di verde” che combinano sia edifici residenziali che spazi commerciali e alberghi. Il complesso è costruito nella città di Huanggang, nella provincia di Hubei, in Cina. Per la sistemazione del paesaggio sono stati utilizzati più di 400 alberi, 4.620 arbusti e un gran numero di erbe perenni, fiori e piante rampicanti. Secondo i calcoli preliminari, il verde di questo complesso dovrebbe assorbire 22 tonnellate di anidride carbonica e produrre 11 tonnellate all’anno di aria pulita[18].

Dal 2016, il centro di Sydney, in Australia, è stato abbellito dalla “creazione verde” One Central Park di Jean Nouvel in collaborazione con l’artista botanico Patrick Blank, due torri di 34 e 12 piani con un paesaggio verticale che occupa il 50% dell’area di facciata. Il progetto utilizza pareti idroponiche, vasi orizzontali a basso profilo e cavi ancorati alle facciate delle torri per sostenere la crescita delle piante rampicanti[19]. Inoltre, sulla console è presente un sistema di specchi mobili che reindirizza i raggi solari ai livelli inferiori del “giardino verticale”. Il progetto si pone come oggetto per “un’esperienza integrata di vita in armonia con il mondo naturale”[20].

Il lavoro congiunto di Nouvel e Blank è visibile anche nel prestigioso quartiere centrale di Kualo Lumpur, in Malesia: il complesso residenziale Le Nouvel KLCC, 195 appartamenti di lusso situati in due torri collegate da un ponte piscina e da uno “sky bridge”, con una facciata che colpisce per la combinazione di verde e vetro[21]. Gli altri progetti noti a livello mondiale: l’edificio residenziale Santalaia nella capitale colombiana Bogotá, l’edificio commerciale e per uffici KÖ-Bogen II con una siepe a 8 km a Düsseldorf, in Germania, la torre residenziale Aglaya alta 70 m nella città svizzera di Rotkreuz, la Tour de la Biodiversité a Parigi, in Francia: il verde sta spuntando nelle soluzioni architettoniche di tutto il mondo[22].

Rinnovare la gentrificazione

Tutti i progetti completati finora sono abitazioni di prestigio, in buoni quartieri. La complessità della progettazione, il lavoro di preparazione delle future “coperture verdi” e il loro collaudo, i costi di gestione e manutenzione e altri fattori formano un numero piuttosto elevato di metri quadrati di “vita con la natura” e rendono tali edifici inaccessibili per i residenti comuni, che non sono in grado di sostenerne i costi[24].

A onor del vero, lo studio di architettura Stefano Boeri ha progettato Vertical Forest Trudo, a Eindhoven, nei Paesi Bassi, un complesso di appartamenti di 19 piani che si posiziona come il primo bosco verticale sociale[25]. Ogni appartamento è di piccole dimensioni (fino a 50 m²), ma con un’ampia terrazza in una torre alta 70 metri, paesaggisticamente curata con 135 alberi e oltre 10.000 piante più piccole. Dei 125 appartamenti, 30 sono disponibili per l’edilizia sociale a un canone accessibile (633,20 euro al mese)[26].

Uno studio durato 6 anni e condotto dagli scienziati dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Ambientali (L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, ICTA) dell’Universitat Autònoma de Barcelona, diretto dalla geografa e sociologa Isabelle Anguelovski, ha rivelato che i processi di gentrificazione avvengono nelle città che attuano attivamente politiche di greening[27].

L’attuazione attiva di strategie di greening municipale aumenta indubbiamente l’attrattiva degli alloggi, con conseguente aumento dell’interesse da parte dei residenti con un maggiore potere d’acquisto. Questa domanda, a sua volta, fa aumentare il prezzo dell’acquisto, dell’affitto e della manutenzione degli spazi abitativi, allontanando i gruppi sociali più vulnerabili, che non possono far fronte ai costi e sono costretti a trasferirsi in aree con una qualità di vita inferiore[28].

Un’analisi del progetto Greenlulus[29] sul mercato immobiliare e sulle condizioni socio-demografiche di 28 città in nove Paesi europei e nordamericani ha rilevato che il greening ha accelerato la gentrificazione in 17 città[30].

Non c’è dubbio che il verde abbia comprovati benefici socio-economici e climatici e abbia un impatto positivo sul benessere psicofisico dei residenti, ma non è un bene pubblico, bensì un “elemento di lusso”. La questione dell’equità e della correttezza nella distribuzione e nell’accesso agli spazi verdi dovrebbe dominare la pianificazione del verde a livello cittadino. L’inverdimento deve essere sostenuto da politiche di controllo della speculazione immobiliare, dall’incoraggiamento dell’edilizia sociale e dall’inverdimento di tutte le parti della città, non solo delle aree centrali finanziariamente attraenti[31].

Alcuni legittimi dubbi

L’idea principale del greening è quella di migliorare il clima e la biodiversità delle città densamente popolate. Sembra fantastico, ma…

Uno degli obiettivi alla base di questa corrente architettonica è quello di prendersi cura dell’ambiente, ovvero di contribuire a risolvere il problema globale. Ma qual è l’efficienza di conversione dell’anidride carbonica per le piante in alta quota, ed è commisurata all’energia sulfurea utilizzata per la costruzione di questi edifici in cemento, grondaie in cemento armato, terrazze e balconi[33]? Nessuno fa calcoli comparativi dopo che la costruzione è stata completata.

La questione di riportare la natura nelle megalopoli è molto importante e richiede soluzioni innovative e intelligenti; in ogni grande città ci sono organizzazioni che lavorano per rendere le città più verdi[34]. La Commissione europea, ad esempio, ha elaborato un piano per rendere più verdi le città con almeno 20.000 abitanti, al fine di preservare e proteggere gli ecosistemi urbani e migliorare la biodiversità urbana[35].

L’inverdimento dei tetti, l’inverdimento verticale degli edifici esistenti, l’ampliamento della copertura verde nei giardini e nei parchi pubblici, la piantumazione massiccia di alberi, l’uso del design biofilico negli edifici pubblici esistenti sono solo alcune delle misure per il ripristino e lo sviluppo delle infrastrutture verdi, che possono essere una soluzione economica e utile per “recuperare” la natura nelle grandi città[36].

I progetti dei principali studi di architettura greening includono decine di progetti ambiziosi per le megalopoli di tutto il mondo, dalle “città foresta” in Cina[37] alle “oasi urbane verdi” in Asia e nell’Africa nord-orientale[38]. Nel tentativo di risolvere radicalmente i problemi globali che si sono accumulati per decenni, otteniamo proposte esclusive multimilionarie che sono innegabilmente molto impressionanti, ma molto inefficaci; inoltre, possono essere definite “verdi” solo tra virgolette.

Quando si guardano i maestosi rappresentanti dell’inverdimento, dopo anni di costruzione e sperimentazione delle piante, con massicce strutture di cemento riempite di substrato ultraleggero, con sistemi di irrigazione super moderni con tanti sensori, staffe, serbatoi, tubi e tubature, per garantire la vita delle facciate verdi, non c’è nessuna voglia di fare il conto e analizzare l’impatto totale sul clima[39], né di prestare attenzione agli autoctoni di queste aree, perché è già bello così.

