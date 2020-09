Intesa Sanpaolo è nuovo partner di Artissima, dal 6 all’8 novembre a Torino

11 Settembre 2020

Artissima è la principale fiera d’arte contemporanea in Italia. Nata nel 1994, la fiera, curata da Artissima srl, società che afferisce alla Fondazione Torino Musei, unisce la presenza nel mercato internazionale a una grande attenzione per la sperimentazione e la ricerca. Il marchio di Artissima appartiene a Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino. Quest’anno, nonostante tutto, la fiera si svolgerà dal 6 all’8 novembre e si terrà come d’abitudine negli ampi e luminosi spazi dell’Oval di Torino. È l’edizione numero ventisette.

Artissima ha così annunciato oggi l’ingresso di Intesa Sanpaolo nella rosa dei partner che sostengono l’unica fiera italiana dedicata esclusivamente all’arte contemporanea. Artissima e Intesa Sanpaolo condividono l’idea che l’arte sia un motore fondamentale per riattivare meccanismi virtuosi di dinamismo sociale e arricchimento culturale.

«La nuova partnership tra Artissima e Intesa Sanpaolo nasce da una sinergia di intenti e dalla comune convinzione che l’arte e la cultura siano valori in cui investire per sostenere la crescita del paese. Poter lavorare insieme alla valorizzazione e promozione dell’arte contemporanea sarà una sfida che svilupperemo nella convinzione che l’arte permetta una visione del mondo più sfaccettata e aperta all’innovazione e alla trasformazione sociale», ha commentato Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima, che fa notare anche come l’importante investimento su Torino e sul Piemonte di Intesa Sanpaolo con l’apertura di una nuova sede delle Gallerie d’Italia in Piazza San Carlo si affianchi alla mission di Artissima che, aldilà della sua natura commerciale, è attore pubblico di primo piano della vita culturale del territorio.

Per Michele Coppola, executive director arte, cultura e beni storici di Intesa Sanpaolo, «il sostegno ad Artissima rientra in una precisa strategia di promozione dell’arte moderna e contemporanea che ha al centro la collezione d’arte di Intesa Sanpaolo e le Gallerie d’Italia». «Iniziare a lavorare con Artissima è una nuova tappa verso l’apertura delle Gallerie di Piazza San Carlo dedicate principalmente alla fotografia e al mondo digitale, che si uniranno alle tante realtà del contemporaneo che fanno di Torino una delle maggiori città d’arte in Europa», conclude Coppola.

