Alle Gallerie d’Italia di Milano la mostra fotografica di Jess T. Dugan: “Guardami come se mi amassi”

Dal 17 maggio al 19 ottobre 2025 le Gallerie d’Italia – Milano, museo di Intesa Sanpaolo, ospitano “Look at me like you love me – Guardami come se mi amassi”, progetto fotografico dell’artista statunitense Jess T. Dugan. La mostra, curata da Renata Ferri, è promossa in collaborazione con la struttura Diversity, Equity & Inclusion della Banca e con ISPROUD, la community interna LGBTQ+.

L’inaugurazione cade simbolicamente il 17 maggio, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, sottolineando l’impegno del progetto nel promuovere inclusività e consapevolezza.

Un’esplorazione intima dell’identità e delle relazioni

Attraverso una narrazione visiva intensa e autobiografica, Dugan propone una riflessione profonda su identità, amore, famiglia e desiderio. Il percorso espositivo si compone di 30 opere fotografiche di grande formato, di cui cinque inedite, e due video: “Letter to My Daughter” (2023), montaggio di fotografie e testi dell’artista, e “Letter to My Father”(2017), che affronta il complesso rapporto con il padre.

«Guardare e essere guardati è una delle forme più potenti e complesse di intimità» – sottolinea l’artista, invitando il pubblico a una lettura empatica dei volti e dei corpi rappresentati, singoli o in coppia, immersi in momenti di vulnerabilità e autenticità.

Eventi e appuntamenti gratuiti con il palinsesto #INSIDE

La mostra sarà accompagnata da quattro incontri aperti alla cittadinanza, parte del programma #INSIDE. Si parte giovedì 16 maggio, alle 18.30, con un talk tra Jess T. Dugan e la curatrice Renata Ferri intitolato “Un altro modo di guardare è possibile?”, seguito da un firmacopie del catalogo.

Gli altri appuntamenti sono:

5 giugno con Francesca Vecchioni

19 giugno con Josephine Yole Signorelli , in arte Fumettibrutti

11 settembre con Vittorio Lingiardi

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata fino a esaurimento posti via email a: milano@gallerieditalia.com. Il 16 maggio, dalle 19.30 alle 20.30, il pubblico potrà accedere gratuitamente alla mostra in anteprima.

Un artista pluripremiata che racconta l’invisibile

Nata negli Stati Uniti nel 1986, Jess T. Dugan esplora da anni attraverso fotografia, video e scrittura i temi dell’identità, della sessualità e della comunità. Le sue opere sono esposte in tutto il mondo e presenti nelle collezioni permanenti di oltre 50 musei.

Tra le sue pubblicazioni si segnalano:

Look at me like you love me (MACK, 2022), finalista agli Aperture–Paris Photo Photobook Awards;

To Survive on This Shore (Kehrer Verlag, 2018);

Every Breath We Drew (Daylight Books, 2015).

Grazie al suo lavoro, Dugan ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Pollock-Krasner Foundation Grant, un ICP Infinity Award e la nomina a LGBT Artist Champion of Change dalla Casa Bianca sotto l’amministrazione Obama.

Il catalogo ufficiale della mostra è edito da Società Editrice Allemandi.

Le Gallerie d’Italia: un network per la cultura

La sede milanese delle Gallerie d’Italia fa parte del più ampio progetto museale promosso da Intesa Sanpaolo, insieme a quelle di Torino, Napoli e Vicenza. Il progetto è guidato da Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e Direttore Generale delle Gallerie d’Italia.