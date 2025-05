Sea chiude il 2024 con 163,9 mln di utile. Brunini confermato ad

Nel 2024 il gruppo SEA ha registrato 39,3 milioni di passeggeri in aumento del 12 per cento rispetto al 2023, mentre la merce trasportata è cresciuta del 9 per cento a 728 mila tonnellate

Sea ha chiuso l’esercizio 2024 con ricavi di gestione pari a 814,4 milioni di euro, in crescita rispetto al 2023 (754,9 milioni di euro). L’Ebitda registrato è pari a 339,4 milioni di euro (322,9 milioni di euro nel 2023) e il risultato netto mostra un utile di 163,9 milioni di euro.

L’assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare il risultato dell’esercizio 2024, pari a euro 163.942.887,21 nel seguente modo: 163.925.000,00 euro agli azionisti a titolo di dividendo, per un importo pari a euro 0,6557per azione; 17.887,21 euro a riserva straordinaria. L’assemblea ha, infine, deliberato, la distribuzione agli azionisti di riserve disponibili per un controvalore pari a euro 60.000.000,00 corrispondente a euro 0,24 per azione.

Il traffico nel 2024 è stato di 39,3 milioni di passeggeri, in aumento del 12 per cento rispetto al 2023, mentre la merce trasportata è cresciuta del 9 per cento a 728 mila tonnellate.

I risultati sono stati approvati dall’assemblea degli azionisti durante la quale è stato comunicato che S&P Global Ratings ha migliorato il livello di rating di Sea da ‘A-‘ ad ‘A’, mantenendo l’outlook stabile. L’upgrade segue il recente miglioramento del rating sovrano dell’Italia e di quello della città di Milano, e riflette il solido profilo finanziario di Sea, confermato sia dalla performance 2024 e attese per i prossimi anni, sia dalla robusta posizione di liquidità che garantisce ampia flessibilità finanziaria. Il Cda, riunitosi dopo l’assemblea, ha deliberato di nominare Michaela Castelli presidente e Daniela Mainini vice presidente non esecutivo della società.

Il direttore generale Armando Brunini è stato nominato dal nuovo consiglio nella carica di amministratore delegato.