Crescono le liti, ma non il Paese

Giorgia Meloni incontra il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman Al Saud. “Accordi del valore complessivo di 10 miliardi di dollari”, annuncia la premier. Tra i temi trattati, la ricerca di una pace giusta e duratura in Ucraina, il consolidamento del cessate il fuoco a Gaza e la ripresa di un processo politico verso una soluzione dei due Stati, il sostegno a un processo politico inclusivo in Siria e gli sforzi di ricostruzione. Sul tavolo del bilaterale anche la transizione energetica e il Piano Africa. (Il Giornale)

Donald Trump ha partorito un piano per la Striscia di Gaza che, sostanzialmente, prevede la deportazione verso altri Paesi del Medio Oriente, tra cui Giordania ed Egitto, di tutta la popolazione palestinese spiegando che la mossa potrebbe essere “temporanea o a lungo termine” per affermare la pace nell’area. Immediata la risposta del ministro degli Esteri, Ayman Safadi: “Il nostro rifiuto dello sfollamento dei palestinesi è fermo e non cambierà. La Giordania è per i giordani e la Palestina è per i palestinesi”. Stessa posizione assunta dall’Egitto che ha rifiutato la proposta del tycoon. (Il Fatto Quotidiano)

Si è conclusa la cerimonia ad Auschwitz per l’80esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento e sterminio nazista. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in Polonia in compagnia del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. A Roma sulla Piramide Cestia scritte che accusano le Ong di antisemitismo. Il Presidente del consiglio Meloni: «La Shoah tragedia opera di nazisti con complicità fascista» (Corriere della Sera)

Medio Oriente, tiene la tregua. Più di 200.000 gli sfollati palestinesi che sono arrivati nel nord della Striscia di Gaza nelle prime due ore dopo l’apertura del varco pedonale nonostante più del 70% degli edifici di Gaza siano stati distrutti. Hamas: «È una vittoria». E intanto pubblica la nuova lista di 33 ostaggi, di cui 25 vivi. (Domani)

La premier Giorgia Meloni iscritta nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di favoreggiamento e di peculato, in relazione al rimpatrio in Libia del comandante della prigione di Mittiga, Osama Njeem Almasri, trasportato a Tripoli da un jet Falcon in uso all’intelligence italiana il 21 gennaio scorso. Sotto indagine pure il sottosegretario Mantovano e i ministri di Giustizia e Interno, Nordio e Piantedosi, che rinviano l’informativa alle Camere. (Avvenire)

La nuova app cinese DeepSeek ha raggiunto i vertici nei download gratuiti dell’App Store di Apple, sia nel Dragone sia negli Stati Uniti, superando ChatGPT negli Usa. Il laboratorio cinese ha messo a punto un modello di linguaggio di grandi dimensioni gratuito e open source a fine dicembre che, a suo dire, ha richiesto solo due mesi e meno di 6 milioni di dollari per essere realizzato. (Ansa)

Caso Almasri, le opposizioni protestano e fermano i lavori parlamentari finché non ci sarà un chiarimento di Giorgia Meloni. Cancellate le audizioni dei ministri Nordio e Piantedosi, dopo gli avvisi ricevuti dalla premier, gli stessi due ministri e il sottosegretario Mantovano. La presidente del Consiglio in un post pubblicato on line ha spiegato: “Difenderò l’Italia, vado avanti” (Repubblica)

Resta a Milano la competenza territoriale del filone di indagine sul caso Visibilia che vede accusata, tra gli altri, la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, con l’ipotesi di truffa aggravata all’Inps (parte civile) in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. L’udienza preliminare riprenderà quindi, come da calendario, il 26 marzo, senza dilatazione dei tempi che si sarebbe verificata con un eventuale trasferimento a Roma. (Adnkronos)

Crescita zero per l’Italia nel quarto trimestre del 2024, in linea però con la stagnazione europea. Lo zero congiunturale (+0,5% tendenziale) spiega l’Istat, riflette una flessione dei settori agricoltura e servizi, mentre l’industria ha registrato una ripresa. Anche l’Eurozona si è fermata, nello stesso periodo la crescita congiunturale è stata pari a zero. È in gran parte l’effetto della crisi tedesca con una flessione del Pil (0,2%). Negli Usa invece il Pil è cresciuto del 2,3%. (IlSole24Ore)

Washington, incidente nei cieli. L’aereo dell’American Airlines da Wichita in fase di atterraggio colpisce l’ elicottero militare impegnato in un un’esercitazione. Il disastro a poca distanza dalla Casa Bianca: 67 i morti. “Non ci sono sopravvissuti”. Si cercano i corpi nel fiume della capitale. (Repubblica)