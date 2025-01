Trump: green deal una truffa, comprate l’auto che volete

Nella notte tra domenica e lunedì Israele ha liberato 90 prigionieri palestinesi, come previsto dall’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, entrato in vigore domenica 19 gennaio al mattino. In precedenza Hamas aveva liberato tre persone prese in ostaggio durante l’attacco compiuto in territorio israeliano il 7 ottobre 2023. Durante la prima fase del cessate il fuoco, Israele dovrebbe liberare circa 1.900 prigionieri palestinesi, mentre Hamas dovrebbe rilasciare circa 33 ostaggi israeliani. (Ilpost)

Il capo dello Stato rende omaggio a Bettino Craxi in occasione del 25esimo anniversario della sua morte: “Le politiche e le riforme di cui si fece interprete Bettino Craxi sul piano interno determinarono cambiamenti che incisero sulla finanza pubblica, sulla competitività del Paese, sugli equilibri e le prospettive di governo”. Sergio Mattarella, in una nota diramata dal Quirinale, riconosce il riformismo dello statista socialista. (Repubblica)

Donald Trump ha giurato: è il 47esimo Presidente degli Stati Uniti, pioggia di ordini esecutivi firmati. Golfo del Messico rinominato golfo d’America, fine dello ius soli, uscita degli Usa dall’OMS, sospesa l’entrata in vigore del bando di Tik Tok, possibili dazi del 25% su Messico e Canada, firmata la grazia per i rivoltosi del 6 gennaio 2021, revocate le sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania, revocata la rimozione di Cuba dalla lista degli stati sponsor del terrorismo. Via milioni di migranti illegali, addio politiche green, sì a trivelle e dazi, andremo su Marte, solo due generi: maschio e femmina, fine delle politiche woke. (Corriere della Sera)

No al referendum sull’autonomia, la Consulta ammette le altre cinque consultazioni (quattro relativi alla normativa sul lavoro promossi dalla Cgil e uno sulla cittadinanza promosso da +Europa) ma non quella sulla legge Calderoli. Decisione che apre le porte a un intervento del Parlamento meno conflittuale. Spetterà quindi alla maggioranza e in particolare alla Lega decidere se mantenere l’approccio muscolare sull’autonomia, incentrato sul patto tra i tre partiti sulle rispettive riforme (autonomia alla Lega, premierato a Fdi, giustizia a Fi), o aprire una fase costituente. (Il Manifesto)

Informativa urgente alla Camera dei Deputati sui problemi al traffico ferroviario, da parte del ministro Matteo Salvini “Un’escalation preoccupante di eventi dolosi” L’ipotesi sabotaggio appare sempre più concreta, come testimoniato dai numerosi episodi annotati negli ultimi giorni, basti pensare agli episodi sconcertanti in provincia di Padova e a Roma. (Il Giornale)

Caso Santanchè, anche la giudice conferma: “Bilanci truccati per celare ingenti perdite” Il 29 gennaio la Cassazione dovrà decidere sulla competenza tra Milano o Roma nel caso in cui la ministra del Turismo risponda di truffa aggravata ai danni dell’Inps per la vicenda della cassa integrazione in Visibilia durante il periodo del Covid. (La Stampa)

Scarcerato il comandante libico Najeem Osema Almasri Habish, che era stato arrestato domenica scorsa a Torino in esecuzione di un mandato della Corte penale internazionale. L’uomo, considerato un efferato “torturatore” di migranti e detenuti, con accuse anche per omicidi e partecipazione diretta a crimini di guerra si trova già a Tripoli. Ira delle opposizioni, Meloni chiarisca, anche la Cpi (Corte penale internazionale) chiede spiegazioni. (Avvenire)

Attacco con coltello in Baviera, L’aggressione è avvenuta nel parco Schontal, nel centro della città. Le vittime sono un uomo di 41 anni e un bambino di due. Secondo i primi accertamenti, diverse persone sono state gravemente ferite e trasportate in ospedale per i soccorsi. La polizia tedesca ha dichiarato di aver arrestato un uomo, presunto responsabile dell’attacco, è un afghano di 28 anni. (Il Giornale)

Trump in video collegamento al forum di Davos rispolvera i suoi cavalli di battaglia. A partire dall’attacco alle politiche ambientali per fermare i cambiamenti climatici. “L’industria green è un imbroglio, lasceremo che la gente compri le auto che vuole” a seguire un doppio monito alla Fed perché abbassi ancora i tassi di interesse. Imposte al 15% a chi produrrà in America. E poi ai grandi produttori di greggio: “chiederò all’Opec e a Riad di abbassare i prezzi”. Sui mercati sale Wall Street, scende il petrolio. (Il Sole24Ore)

Secondo l’agenzia Bloomberg il Monte dei Paschi di Siena starebbe valutando l’acquisto totale o parziale di Mediobanca che però potrebbe opporsi a qualsiasi mossa di Mps e considerare varie alternative. Un accordo per Mediobanca potrebbe rappresentare un ulteriore sviluppo nel consolidamento del settore finanziario italiano. Banco Bpm ha lanciato in novembre un’offerta per Anima Holding, mentre Unicredit ha puntato su Banco Bpm e la tedesca Commerzbank. (Ansa)