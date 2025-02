BPER dona 250 mila euro a D.i.Re Donne in Rete contro la violenza

La somma è stata raccolta grazie alla campagna di raccolta fondi “Insieme per le donne” e devoluta al Fondo Autonomia promosso dall’associazione delle organizzazioni che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio per le donne

Si è conclusa con un importante risultato la terza edizione della campagna di raccolta fondi “Insieme per le Donne”, promossa da BPER Banca in collaborazione con D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, l’associazione che coordina oltre 80 organizzazioni impegnate nella gestione di centri antiviolenza e case rifugio per più di 20 mila donne ogni anno.

La campagna ha coinvolto attivamente dipendenti, clienti e cittadini e grazie alla generosità dei donatori e al contributo diretto della Banca, sono stati raccolti complessivamente 250 mila euro.

Le risorse verranno devolute al Fondo Autonomia di D.i.Re, un’iniziativa che supporta le donne in uscita da situazioni di violenza, offrendo un aiuto concreto per raggiungere l’indipendenza economica e abitativa. Un supporto essenziale, considerando che il 34,6 per cento delle donne accolte nei centri D.i.Re ha subito violenza economica, una forma di abuso che ostacola fortemente la loro capacità di costruire un futuro libero e autonomo.

“Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa, riconoscendone il grande valore”, ha dichiarato il presidente di BPER, Fabio Cerchiai. “I fondi raccolti sosterranno il lavoro fondamentale di D.i.Re e avranno un impatto concreto nella vita di molte donne che affrontano ogni giorno grandi sfide. ‘Insieme per le Donne’ rappresenta un passo significativo nel nostro impegno per sensibilizzare sull’importanza dell’emancipazione femminile e della creazione di un ambiente sicuro e rispettoso per tutte le donne.”

In occasione del lancio della raccolta fondi, avvenuto nelle scorse settimane, è stato presentato il vademecum “Insieme contro la violenza economica”, sviluppato da BPER in collaborazione con D.i.Re. Questo strumento, disponibile sul sito group.bper.it e tramite QR code nelle filiali della Banca, fornisce informazioni utili perriconoscere, prevenire e affrontare la violenza economica, promuovendo maggiore consapevolezza e autonomia nell’uso dei servizi bancari.

BPER Banca conferma inoltre il proprio impegno nell’educazione finanziaria con iniziative mirate, tra cui programmi di formazione per migliorare le competenze economiche delle donne e prevenire situazioni di vulnerabilità finanziaria. Tra questi, il webinar “Oltre il rosa”, realizzato in collaborazione con l’economista Azzurra Rinaldi ed Equonomics, che prevede dieci incontri online per contrastare la violenza economica e favorire l’indipendenza finanziaria femminile.

Nel corso del 2024, tutti i dipendenti e le dipendenti del gruppo BPER sono stati coinvolti in attività di sensibilizzazione, divulgazione e formazione, con percorsi specifici di empowerment e valorizzazione delle competenze di leadership femminile, a testimonianza di un impegno concreto per un futuro più equo e inclusivo.