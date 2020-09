Test & Fun, l’intelligenza artificiale applicata all’educazione finanziaria

11 Settembre 2020

L’intelligenza artificiale entra al Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, prima realtà museale – aperta dal 2012 – ad applicare questa tecnologia all’edutainment (educazione e intrattenimento) finanziario consolidando ulteriormente il proprio ruolo di luogo innovativo, interattivo e ludico, dedicato in via esclusiva all’educazione finanziaria. Il Museo presenta infatti la nuova futuristica postazione “Test & Fun”, una tecnologia che consentirà ai visitatori di conversare con For e Mika – le due mascotte del Museo – e scoprire la loro relazione con il denaro e il risparmio, oltre che una serie di curiosità sulle diverse sale del museo.

La postazione è costituita da due totem multimediali dove la logica di gamification viene esaltata grazie a una serie di fattori che coinvolgono il visitatore sia a livello cognitivo che sensoriale. For e Mika appaiono in versione avatar 3D a grandezza naturale rivolgendosi direttamente al visitatore e lo invitano a giocare per scoprire alcune curiosità sul museo e soprattutto qualcosa in più su sé stesso e sul proprio rapporto con il denaro.

La sessione di dialogo prevede un set di domande declinate in modo diverso per bambini, ragazzini, adolescenti e adulti, con la possibilità di fornire delle risposte chiuse e di aggiungere anche commenti ed osservazioni o a motivare la propria scelta. In questo modo la macchina avvia un processo di deep learning attraverso una mappa semantica che consente all’applicativo di effettuare aggiustamenti nel tempo ed estrarre dati significativi.

Il risultato coincide con uno dei 5 profili di “risparmiatore” immaginari per gli adulti, gli adolescenti e i ragazzi. Si parte da colui che non dà peso ai soldi e che li considera alla base di ogni “male” fino ad arrivare a chi sa gestire i soldi con consapevolezza e lungimiranza, senza dover rinunciare ad alcuni

piaceri della vita, passando da chi fa tutto per i soldi o chi considera il denaro uno status symbol oppure chi non riesce a godersi la vita per un eccessivo attaccamento al denaro.