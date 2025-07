Enilive presenta il primo Report di Sostenibilità: al centro mobilità decarbonizzata e innovazione industriale

Enilive, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, ha pubblicato oggi Enilive For 2024, il suo primo Report di Sostenibilità. Il documento, disponibile online, illustra l’impegno dell’azienda nel contribuire alla transizione energetica attraverso soluzioni sempre più decarbonizzate, in linea con l’obiettivo di Eni di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Nel corso del 2024, questo impegno si è tradotto in una costante evoluzione degli impianti industriali di Enilive a livello globale, con particolare attenzione all’efficienza operativa e all’utilizzo razionale delle risorse naturali. Tra le azioni più significative figurano l’espansione della produzione e distribuzione di nuovi vettori energetici per la mobilità, come i biocarburanti HVO, e lo sviluppo di servizi innovativi nella rete delle circa 5.300 Enilive Station attive in Europa, frequentate ogni giorno da oltre un milione e mezzo di clienti.

“La mobilità è uno dei settori che più richiedono cambiamenti urgenti e significativi, capaci di generare impatti positivi e concreti nella vita delle persone e nei territori. Enilive ha un legame con le esperienze quotidiane di milioni di persone, con le loro consuetudini e con il loro futuro. Abbiamo l’ambizione di accompagnare clienti, comunità e partner lungo un percorso di trasformazione reso possibile da nuove soluzioni tecnologiche, modelli di servizio innovativi e nuove competenze. Un cambiamento che nasce anche dall’ascolto, dalla trasparenza, dalla condivisione e dalla capacità di creare alleanze per generare valore”, scrivono Stefano Ballista e Marco Petracchini, amministratore delegato e presidente di Enilive, nella lettera agli stakeholder che apre il Report.

Enilive For 2024 fa il punto sugli obiettivi raggiunti e sulle iniziative intraprese nell’ultimo anno. La società ha consolidato gli asset industriali delle bioraffinerie di Venezia, Gela e St. Bernard Renewables in Louisiana (USA) e ha avviato nuovi progetti di bioraffinazione in Malesia, Corea del Sud e Italia. È stato inoltre confermato l’obiettivo di raggiungere, entro il 2030, una capacità produttiva superiore a 5 milioni di tonnellate l’anno di biocarburanti, di cui oltre 2 milioni destinati al SAF (Sustainable Aviation Fuel), in base alle esigenze del mercato.

Tutte le bioraffinerie Enilive utilizzano materie prime rinnovabili – in prevalenza scarti e residui – secondo i principi dell’economia circolare.

Il report descrive infine il percorso di integrazione della sostenibilità nel modello di business, con un approccio che tiene conto delle dimensioni ambientale, sociale ed economica sin dalla fase di progettazione di prodotti e servizi. Dalla sicurezza sul lavoro alla tutela dell’ambiente, dai progetti con le comunità locali alla valorizzazione delle persone, il documento testimonia la volontà di costruire un modello di mobilità più sostenibile e inclusivo.