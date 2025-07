UniCredit lancia pagamenti internazionali veloci grazie alla partnership con Wise

UniCredit diventa la prima banca in Italia ad offrire un servizio integrato di pagamenti in valuta estera che combina rapidità, trasparenza e costi competitivi. I bonifici internazionali saranno disponibili direttamente nell’app mobile banking dell’istituto guidato dall’amministratoore delegato Andrea Orcel (nella foto), consentendo il trasferimento da euro a diverse valute straniere in modo semplice e immediato. «Il nuovo sistema di pagamento consente agli utenti UniCredit in Italia di inviare denaro in diverse valute estere, tra cui: sterlina britannica, franco svizzero, dollaro di Hong Kong, dollaro di Singapore e rupia indiana, a cui altre verranno aggiunte progressivamente. I fondi vengono generalmente accreditati in pochi secondi, a seconda delle condizioni specifiche della transazione.

«La nostra missione è trasformare i pagamenti in un’esperienza agile e senza ostacoli, con la velocità e la trasparenza di una fintech», ha dichiarato Raphael Barisaac, Global Head of Payments & Cash Management di UniCredit. «I nostri clienti si aspettano soluzioni semplici, veloci e trasparenti a costi accessibili anche per transazioni complesse come i bonifici internazionali. Questo nuovo servizio risponde esattamente a tali esigenze».

Un passo avanti verso la leadership europea nei pagamenti

Il lancio rappresenta un passo strategico per UniCredit, che mira a diventare la banca leader in Europa nei servizi di pagamento. Il servizio sfrutta anche le tecnologie esistenti di UniCredit, come UC PayFX, che consente di gestire operazioni in oltre 120 valute con cambio incorporato, monitoraggio delle transazioni e gestione avanzata del rischio di cambio. «Questa partnership segna una pietra miliare per milioni di persone e imprese che si affidano a UniCredit per le loro esigenze bancarie quotidiane», ha commentato Steve Naudé, Global Managing Director di Wise Platform. «Wise e UniCredit condividono una visione chiara e un forte orientamento al consumatore, e siamo entusiasti di offrire un’esperienza di pagamento internazionale ancora più fluida ed efficiente».

Come funziona il nuovo sistema

A differenza delle soluzioni bancarie tradizionali, che si basano su reti di banche corrispondenti spesso lente e costose, la nuova piattaforma utilizza l’accesso diretto ai sistemi di pagamento locali tramite Wise. Questo consente un’elaborazione più rapida, sicura e con prezzi trasparenti, evitando commissioni nascoste. Il servizio sarà disponibile per tutti i clienti UniCredit in Italia a partire dal 21 luglio 2025, con l’obiettivo di essere esteso ad altri Paesi europei nel prossimo futuro.