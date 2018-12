Legge di bilancio 2019: uno stralcio di salute

30 dicembre 2018

Già da alcuni anni lo spulcio delle Leggi Finanziarie aveva evidenziato finanziamenti a Strutture Sanitarie Private come i Policlinici Universitari Privati – in Italia solo il Policlinico A. Gemelli ed il Campus BioMedico- l’Istituto Gaslini di Genova e l’Istituto Bambino Gesù di Roma. I complessivi 87 milioni /anno suggerivano una disparità tra strutture del Sistema Sanitario Nazionale, convenzionate e pagate dal Sistema Sanitario Regionale e strutture private più privilegiate, in pratica per doppio finanziamento come Ente pubblico e come Ente privato. Nel Volume “Quinto Pilastro il tramonto del SSN” edito nel 2016, evidenziammo queste problematiche. Per molto meno, nel 1968 il II Governo Moro di Centro-Sinistra si dovette dimettere per finanziamenti alla Scuola Materna, allora prevalentemente curiale e privata. E così a pag. 141 in avanti del volume si manifestarono dette perplessità:

Non mancano altrettante perplessità per alcuni finanziamenti“indirizzati”, a far tempo dalla legge di stabilità del 2014,legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad aziende ospedaliere Universitarie.

Il Comma 221 indirizza un Finanziamento dell’Istituto Gaslini di Genova (Istituto Pediatrico di Ricovero e cura a carattere Scientifico):

Comma 221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. E il comma 377 si indirizza in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione é subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d’intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali é stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

Finanziamento Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

L’Ospedale pediatrico Bambino Gesù per il 2014 riceve un finanziamento di 30 milioni, in base al comma 378 (legge di stabilità 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013) che reitera il finanziamento di 30 mln all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, art. 33, comma 33, della Legge stabilità n.183 del 12 novembre 2011. La genesi di questo finanziamento risale alla Legge Finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311, comma 164 con cui lo Stato “… concorre al ripiano dei disavanzi del SSN per gli anni 2001-2-3. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l’anno 2003, derivanti dal finanziamento dell’ospedale “Bambino Gesu”.

L’esame del Documento della Legge Finanziaria 2019 ( Tab. 1) prevede pochissime righe per la Sanità in appresso documentate. Ora si deduce che, se non vengono esplicitate o riferite cancellazioni, i Capitoli di spesa pregressi vengono, salvo smentita dell’ultima ora o riferimenti ad hoc posti in qualche codicillo, reiterati, come diceva la Finanziaria del 2015, dal 2015 al 2024. Deduco per transitività che anche quest’anno il Governo giallo-verde-nero continuerà a pagare le Istituzioni Private, in larga misura di appartenenza curiale. Se mi sbaglio…mi corriggeerete! e se non mi sbaglio il Premier Conte si è incontrato con il Pontefice vis-a-vis, qualche giorno addietro!

