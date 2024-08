La Serie A e B si guarda su TimVision e DAZN con un solo abbonamento

13 Agosto 2024

Il campionato di calcio è alle porte. Si riparte sabato 17 agosto e solo su TimVision sarà possibile, con un unico abbonamento, vedere tutte le dieci partite di ogni giornata di Serie A Enilive e tutta la Serie BKT grazie all’accordo pluriennale con DAZN, insieme ai contenuti sportivi di discovery+ e Eurosport e l’intrattenimento di Disney+ e Infinity+.

In un unico pacchetto in promozione a 24,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi 34,99 al mese, saranno disponibili i contenuti di DAZN con tutta la Serie A Enilive, tutta la Serie BKT, LaLiga EA Sports, il basket italiano ed europeo, il volley; lo sport di discovery+ con i canali Eurosport per seguire il tennis degli Australian Open e del Roland-Garros, il ciclismo con i Grandi Giri (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta), la LBA di basket, gli sport invernali e i motori. Nel pacchetto anche tutto il catalogo di Disney+, l’intrattenimento di Infinity+ e i contenuti di TimVision.

TimVision è la piattaforma streaming più completa e conveniente sul mercato italiano, l’unica che riunisce tutti i principali content brand globali – DAZN, Infinity+, discovery+, Disney+, Netflix e Prime Video – proponendo, oltre ai migliori contenuti sportivi, un ricco catalogo di film, serie tv, cartoni e show per tutta la famiglia.

