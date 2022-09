Tim e Divisione Calcio Femminile FIGC lanciano le nuove sigle della Serie A

17 Settembre 2022

Il calcio femminile che entra per la prima volta nel mondo dei professionisti e Tim, proprio con la divisione della FIGC che lo rappresenta, lancia le nuove sigle che accompagnano in TV le partite del campionato della Serie A femminile 2022/2023 e i programmi televisivi dedicati.

In questa occasione con il claim la “Forza delle connessioni” il gruppo vuole sottolineare quanto sia importante superare le distanze e le differenze per realizzare ambiziosi progetti come quelli delle atlete impegnate oggi come professioniste nel calcio.

Un’iniziativa per affermare che la parità di genere è una missione importante per TIM portata avanti con azioni concrete, come ad esempio, incrementando la presenza di genere nelle posizioni chiave del gruppo.

Oltre allo storico debutto del professionismo, con la FIGC che diventa ufficialmente la prima Federazione italiana ad attuare questo passaggio, è stato introdotto da quest’anno un nuovo format, che dopo la regular season prevede una seconda fase in cui le dieci squadre saranno suddivise in due gruppi distinti. Le prime cinque della graduatoria prenderanno parte alla poule scudetto, che metterà in palio il titolo e l’accesso alla Women’s Uefa Champions League (si qualificano le prime due della classifica), mentre le ultime cinque si affronteranno in una poule salvezza, nella quale l’ultima retrocede direttamente in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto. In questa seconda fase, le società ripartiranno con i punti conseguiti nella regular season.

