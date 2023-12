Spontini compie 70 anni: pizza e bibita gratis il 7 Dicembre

8 Dicembre 2023

Un’operazione che oggi si definisce di “brand reputation”, ma che per molti milanesi è in realtà un’operazione nostalgia. In Via Spontini a Milano questa pizzeria nasce il 7 Dicembre 1953. Esattamente 70 anni dopo, i titolari, nell’orario compreso tra le 12.00 e le 15.00, primo turno di giornata, hanno offerto a tutti i milanesi che si sono presentati, un trancio di pizza e bibita, gratis

“Un modo per dire grazie, dopo 70 anni di fedeltà, ma anche un modo per portare dopo i padri e le madri anche i figli di oggi”, dice Andrea Innocenti, figlio del titolare Massimo Innocenti.

Andrea coordina l’operation di tutta la catena, perchè nel frattempo Spontini in città ha aperto altri punti. Molti, come il sottoscritto, ci sono capitati per caso, quest’oggi, attratti dalla consueta nostalgia canaglia e dalla ricorrenza di Sant’Ambrogio. Un ‘occasione per un pasto frugale durante l’ordalia dei primi regali di Natale nel giorno della “prima” alla Scala.

In realtà la continuazione di una frequentazione nata dopo i primi comitati studenteschi, proseguite con le uscite insieme agli amici prima di andare a ballare negli anni ’80 e ’90, e poi ancora mèta d’incontro dopo le partite di calcio, quando si giocavano tutte alle 14.30 della domenica, o semplicemente l’unico luogo dove potevi portare a mangiare le prime fidanzatine quando stavi fisiologicamente in bolletta, non avendo ancora l’età per poterti permettere di andare in un ristorante più raffinato.

Tantissimi giovani, ovviamente, ma tante anche le famiglie che si sono presentate. Circa 400 le persone che sono state servite in tre ore. Infine omaggio di T-shirt e spilletta.

L’operazione nostalgia, lascia il posto al tintinnar delle posate. Prosit.