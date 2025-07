TECH Global University, la più grande università online del mondo

L’università 100% online eroga insegnamenti di massimo livello accademico in 11 lingue ed è presente in 150 paesi

L’accesso a un’istruzione di qualità è stato facilitato grazie alla versatilità delle modalità online e all’utilizzo di strumenti tecnologici digitalizzati adatti allo stile di vita di ogni studente. In questo contesto, TECH Global University si afferma come l’opzione principale per l’istruzione superiore, distinguendosi come la più grande università digitale del mondo. Leader nella classifica mondiale delle istituzioni educative, TECH Global University offre un ampio catalogo accademico che comprende oltre 14.000 titoli universitari disponibili in undici lingue diverse, spaziando tra discipline e facoltà come Scienze della Salute, Scienze Sociali, Design, Ingegneria, Diritto, Economia, Marketing, Impresa, Lingue, Comunicazione, Educazione, Arti e Discipline Umanistiche.

Un catalogo accademico di riferimento internazionale non solo per la metodologia di studio, ma anche per un corpo docente di oltre 6.000 insegnanti di rilievo mondiale. Professori ordinari, ricercatori, professionisti dei 5 maggiori ospedali del mondo e dirigenti di multinazionali tra cui spiccano Isaiah Covington, allenatore della performance dei Boston Celtics; Magda Romanska, ricercatrice principale del MetaLAB di Harvard; Ignacio Wistuba, presidente del dipartimento di patologia molecolare traslazionale del MD Anderson Cancer Center; o D.W. Pine, direttore creativo della rivista TIME, tra molti altri. Questa scommessa su un corpo docente internazionale di alto livello ha valso a TECH l’appellativo di “Harvard online”.

Inoltre, questa università si concentra sull’offrire un’istruzione di prima categoria, fornendo programmi come lauree, master ufficiali, master propri, grand master, esperti universitari, corsi e diplomi. Tutto ciò per offrire agli studenti la migliore esperienza di apprendimento e mantenerli aggiornati con i progressi rilevanti per ogni area del sapere. Grazie a questo rigoroso impegno per l’adattamento all’ambiente lavorativo, e secondo i dati della società di consulenza KPMG, il 99% degli studenti di TECH ottiene un lavoro qualificato entro il primo anno dal conseguimento del titolo.

Questo approccio basato sull’istruzione di qualità ha valso a TECH non solo di essere designata da FORBES come la “migliore università online del mondo”, ma anche di essere insignita del distintivo Google Partner Premier, riconoscimento che valorizza l’impegno di questa università per un ambiente digitale di altissima qualità.

D’altro canto, questa ricerca continua dell’eccellenza accademica non è passata inosservata ai più di 500.000 laureati di questa università. Infatti, dopo oltre 4.000 valutazioni, TECH ha ottenuto un punteggio di 4,9 su 5 sul rigoroso sito di recensioni Trustpilot, famoso per verificare l’autenticità di ogni opinione espressa.

TECH, la “Harvard online”, vanta il miglior corpo docente internazionale

TECH Global University ha progettato il proprio modello di apprendimento denominato Relearning, un sistema pedagogico 100% online basato sulla ripetizione. Inoltre, è la prima università online a combinarlo con l’innovativo Metodo del Caso, integrando questo materiale con altre risorse didattiche come simulazioni online, appunti tecnici o casi aziendali reali.

I programmi e il processo di apprendimento sono progettati con materiale selezionato da professori qualificati ed esperti, per offrire un insegnamento di qualità; i risultati si riflettono in un formato multimediale interattivo che permette di comprendere i concetti e le informazioni in modo più rapido, efficace e duraturo nella memoria.

Il metodo di riapprendimento (Relearning) si concentra sul fornire un’esperienza di studio basata sulla ripetizione guidata, che consente agli studenti di esercitare nuove competenze attraverso materiale didattico multimediale specializzato. I contenuti sono mirati a perfezionare il processo di insegnamento e il tempo dedicato all’apprendimento, aiutando a superare la Curva dell’Oblio studiata dallo psicologo Hermann Ebbinghaus.

Con ciò, TECH intende democratizzare l’accesso a un’istruzione di alta qualità per migliorare le competenze degli studenti, aggiornarle rispetto ai loro campi professionali e potenziare le loro conoscenze attraverso il metodo speciale offerto in ogni programma.

TECH, università leader nell’occupabilità con il 99%

TECH è la più grande università digitale del mondo. Con un impressionante catalogo di oltre 14.000 programmi accademici disponibili in 11 lingue, si posiziona come leader nell’occupabilità, con un tasso di inserimento lavorativo del 99%.

È ufficialmente riconosciuta in vari paesi delle Americhe come TECH Universidad (Messico) e TECH Universidad FUNDEPOS (Costa Rica). Inoltre, ha una solida presenza in Africa con TECH RUCU University (Tanzania) e TECH Euromed University (Marocco), e in Europa attraverso TECH Global University (Andorra) e TECH Universidad (Spagna).

Grazie al suo approccio internazionale, TECH è presente in oltre 150 paesi ed è stata riconosciuta due volte dal Financial Times come una delle 250 aziende con la maggiore crescita in Europa negli ultimi anni. Ciò le ha permesso di diventare l’università ufficiale della NBA, offrendo programmi esclusivi tenuti da importanti dirigenti, allenatori ed ex giocatori della principale lega di basket del mondo.

D’altra parte, la prestigiosa rivista Forbes l’ha designata come la “migliore università digitale del mondo”, sottolineando la sua innovativa metodologia di apprendimento, il Relearning, nonché l’implementazione del Metodo del Caso di Harvard.

Inoltre, vanta un corpo docente di livello Ivy League, paragonabile a Harvard o Stanford. I suoi oltre 6.000 professori lavorano nelle migliori aziende, organizzazioni e istituzioni del mondo. Le maggiori multinazionali (Amazon, Apple, Google, Nike…), i migliori ospedali (Mayo Clinic, MD Anderson…) o le migliori istituzioni sportive (Boston Celtics, Dallas Cowboys…) mettono a disposizione i loro migliori professionisti per dirigere i programmi accademici di TECH.

La qualità della sua infrastruttura digitale e il suo alto standard educativo sono stati riconosciuti da Google con lo status di Google Partner Premier, una distinzione riservata solo al 3% delle maggiori istituzioni digitali.

TECH è anche considerata l’università meglio valutata dai propri studenti, con una valutazione media di 4,9 su 5 in oltre 25.000 recensioni pubbliche sui principali portali internazionali.