Il mistery-thriller “Full Circle” di Soderbergh in esclusiva su TIMVision

16 Luglio 2024

Dal 18 luglio arriva in Italia, in anteprima esclusiva su TimVision, ‘Full Circle’, l’attesa serie mistery- thriller HBO Max Original, diretta dal premio Oscar Steven Soderbergh.

‘Full Circle’ è una serie corale che racconta l’indagine su un rapimento fallito a New York intrecciando le vicissitudini di tutti i personaggi coinvolti nella vicenda. Verranno così svelati una serie di segreti di lunga data, oltre a connessioni inaspettate tra i protagonisti.

La miniserie in sei episodi è prodotta e diretta da Steven Soderbergh, scritta dall’acclamato sceneggiatore di Men in Black Ed Solomon, qui anche in veste di produttore esecutivo, insieme a Casey Silver. Nel cast Zazie Beetz (Deadpool 2, Bullet Train e i due film di Joker), Claire Danes (protagonista della serie TV Homeland), Jim Gaffigan, Jharrel Jerome, Timothy Olyphant, CCH Pounder, Phaldut Sharma, Adia, Sheyi Cole, Gerald Jones, Suzanne Savoy, Ethan Stoddard, Lucian Zanes e Dennis Quaid.