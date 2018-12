The Little Child: fiaba natalizia per incontrare il tuo Bambino Interiore

21 dicembre 2018

Oggi è il giorno del Solstizio d’Inverno. Il regista Michele Pastrello ha pubblicato un breve microfilm emozionale senza dialoghi, che con la forza delle immagini, la musica e i suoni vuole affrontare, attraverso un racconto fiabesco natalizio, tematiche psicologiche che riguardano ognuno di noi.

“Il bambino interiore, il puer aeternus, è una realtà della struttura psicologica dell’adulto”: del Bambino (o meglio, del fanciullo) Interiore ne parlò C.G. Jung nel 1922, legandolo ad un concetto di nascita e rinascita dell’io. Successivamente, nei decenni, la psicologia contemporanea ha sviluppato ed evoluto gli spunti di Jung, riflettendo sull’intelligenza emotiva parallela del bambino interiore in noi, qualcuno direbbe la voce del nostro inconscio. Una voce che, se non conosciuta e curata, ci può portare a condizionare il nostro presente.

Noi lo conosciamo il nostro “bambino interiore”? Sappiamo prendercene cura? Il microfilm di Pastrello inizia con una citazione dello scrittore novergese Jostein Gaarder e racconta la storia allegorica e fiabesca di un viaggio (interiore) di un uomo adulto che si ritrova in un misterioso bosco. Girato nell’Alpago poco dopo le grandi piogge di novembre 2018, il regista ha preso come protagonista Samuele, un bambino del luogo senza alcuna esperienza recitativa ed è stato prodotto dal produttore e documentarista Massimo Belluzzo per ZetaGroup srl.

«Con The Little Child ho voluto raccontare sì una fiaba natalizia, ma una fiaba interiore. Perché quel mondo che ho messo in immagini può essere visto apparentemente come una storia classica di ‘C’era una volta’, oppure come un viaggio psicologico dentro noi stessi», racconta il regista. «In aiuto a concepire il video mi sono arrivati gli scritti dell’allieva di Jung, Marie-Louise von Franz che analizzò l’intuizione dello psicoanalista svizzero attraverso noti testi fiabeschi, arrivando a dire che “al di sotto della superficie delle nostre vite quotidiane esiste uno strato della vita psichica dove gli eventi scorrono proprio come nelle fiabe. I grandi miti emergono e si sviluppano a partire da tale livello per poi ridiscendere nuovamente nel profondo dell’inconscio e trasformarsi in fiabe”.