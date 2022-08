Le notizie della settimana: Il clima è infuocato (non solo quello politico)

13 Agosto 2022

Terza settimana abbondante di campagna elettorale, si definiscono le alleanze, alcune con fatica tra ripensamenti e repentini cambi di direzione, spuntano i simboli, comincia il toto nomi, ora la gara a chi la spara più grossa, il clima è avvelenato, ma non solo quello politico.

Prosegue l’iniziativa degli scienziati del clima Italiani, a supporto sono già state superate 150 mila firme, la petizione è ora tra le prime 100 di Change.org. Il portavoce del segretario generale dell’ONU Guterres dichiara: “La comunità scientifica è stata essenziale nel delineare l’enorme portata degli impatti climatici che stanno già colpendo duramente tutti i Paesi e che sicuramente peggioreranno senza azioni climatiche molto più coraggiose”. Per i partiti è giunta l’ora di parlare seriamente del tema che diventa trasversale e importante per tutti, la crisi climatica dovrà essere messa al centro di tutti i programmi in vista delle prossime elezioni. Ma anche qui riusciamo a dividerci.

Sui social, botta e risposta tra i sindaci firmatari Gori, Gualtieri, Nardella e il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. L’ex presidente del Consiglio, contrario alla costruzione dell’inceneritore a Roma, attacca il sindaco di Roma Gualtieri, che rimanda lo stesso Conte a leggere il piano rifiuti recentemente presentato. Il piano prevede di chiudere il ciclo dei rifiuti come nelle grandi capitali europee, riducendo l’utilizzo delle discariche dal 30% al 3% come chiesto dall’Europa. Anche a Bergamo il termovalorizzatore integra la raccolta differenziata arrivata al 77%, con ciò che resta si produce energia e calore. Il tema del clima per ora è assente dalla campagna elettorale dei partiti.

Qualche buona notizia: cala il prezzo delle materie prime, diminuisce anche il prezzo del petrolio con la conseguente diminuzione del prezzo dei carburanti al distributore. Cala il prezzo dei vegetali – 19,2% quello dei cereali – 11% e il prezzo del grano scende dell’8,8%. L’inflazione importata quindi diminuisce come da previsioni della Banca Centrale Europea, ora al nostro interno ci si dovrà impegnare per ridurla di un 2%. Ce la faremo?

Buon ferragosto

MONDO

Tra Russi e Ucraini, fuoco incrociato vicino alle centrali nucleari, entrambi si accusano di usare le centrali come scudi per coprire le loro operazioni militari.

La Cina dichiara che le operazioni militari intorno a Taiwan diventeranno di routine.

Al via anche le esercitazioni di Taiwan con proiettili veri.

Trump: attacco alla mia candidatura, l’FBI porta via scatole di documenti dalla sua casa in Florida.

Attacco Ucraino contro la base russa di Saki nella penisola di Crimea. Grazie agli aiuti militari degli Usa, l’Ucraina rallenta fino a fermare l’avanzata russa nel Dombass, anche se Mosca minimizza. Si tratta dell’azione militare più importante contro la presenza dell’esercito russo in Crimea. Zelensky dichiara:”la guerra in Ucraina è iniziata con la Crimea e dovrà terminare con la sua liberazione.”

Incendi in Francia nella regione di Bordeaux, 6.600 ettari bruciati in una sola notte nel territorio della Gironda, nonostante l’impegno di 1.100 vigili del fuoco.

CASA NOSTRA

Bomba d’acqua a Courmayeur invade due torrenti, danneggia un ponte e interrompe l’acquedotto. La località turistica resta senz’acqua

Superenalotto, si cerca il 6 più ricco di sempre, jackpot da 250 milioni

Caldo, mortalità in eccesso del 21% in Italia con733 decessi

POLITICA

Calenda rompe il patto con il PD. Letta: può allearsi solo con se stesso, per Renzi opportunità per un terzo polo. Sondaggi: Azione al 2% dopo la rottura.

Meloni si candida alla guida di palazzo Chigi in caso di vittoria del suo partito.

5 Stelle: Di Battista, Raggi e Casalino, fuori dalle parlamentarie, non saranno in lista. Di Battista: Grillo padre padrone, sotto di lui non ci sto.

La promessa di Salvini: Flat tax al 15% per tutti.

I sondaggi nel Centrodestra: a Fdl, Lega e FI 245 seggi alla camera e 127 al senato. Partiti: testa a testa sopra il 23% tra PD e Fdl.

Berlusconi: mi candido al senato.

Più Europa candida Carlo Cottarelli, per i Verdi e sinistra Italiana scendono in campo Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro, sindacalista Ivoriano che ha fondato la lega braccianti.

Accordo raggiunto tra Renzi e Calenda, nasce il terzo polo. Calenda nel simbolo guiderà la campagna elettorale.

Letta parte per la campagna elettorale sul Bus elettrico: “saremo noi la prima lista, meno tasse ma non ai ricchi”

ECONOMIA

Grano, mais e petrolio, tregua sui rincari delle materie prime.

Abbonamenti in streaming, Disney a quota 221 milioni sorpassa Netflix.

Coldiretti: dal maltempo danni all’80% dei raccolti.

Il boom del turismo mette in salvo il Pil dell’estate

CULTURA

Malata di Cancro da oltre 30 anni Muore Olivia Newton John la stella di Grease

SPORT

Calcio, ultimi colpi di mercato in attesa dell’inizio del campionato. Oggi la prima giornata.

Al via a Roma i campionati Europei di nuoto, grandi aspettative per gli azzuurri.

Il Real Madrid vince la super coppa Europea battendo per 2 a 0 i tedeschi dell’ Eintracht.

Nuoto, arriva il primo oro, Alberto Razzetti trionfa nei 400 misti, bronzo per Mateazzi.

INCHIOSTRO SPRECATO

Vacanze e misteri di Noemi, la nuova fiamma di Totti