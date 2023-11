dalla siccità all’alluvione il passo è breve

4 Novembre 2023

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

L’esercito israeliano è stato impegnato nello scorso weekend in operazioni di combattimento nel nord della Striscia e in bombardamenti dal mare, diretti a stringere progressivamente l’assedio sugli jihadisti nascosti nella fitta rete di cunicoli scavati sotto Gaza. La popolazione è allo stremo, mentre tra Netanyahu e Gantz si accendeva la polemica sulle responsabilità del fallimento di intelligence e difesa il 7 ottobre. (Repubblica)

Entra nel vivo l’iter della riforma costituzionale, all’esame la bozza finale del disegno di legge firmato Casellati. Il cardine è l’elezione diretta del Premier, il cui mandato dura 5 anni, sistema elettorale maggioritario con un premio del 55%, nel ddl, si legge nella bozza definitiva, i poteri del Colle rimangono intatti. Il capo dello Stato conferisce l’incarico al Premier eletto e mantiene il potere di nominare i ministri su indicazione del Presidente del Consiglio, il quale non può revocarli. (Il Giornale)

Giorgia Meloni chiude l’intesa con gli alleati sulla manovra che dopo la firma del capo dello stato arriva in parlamento con pochi ritocchi rispetto alle intenzioni iniziali. Lega e Forza Italia possono rivendicare il mantenimento di quota 103 nonostante le forti penalizzazioni e le precisazioni sulla cedolare per gli affitti brevi. La maggioranza procederà l’iter di approvazione senza presentare emendamenti. (Il Sole 24ore)

Arresti domiciliari per moglie e suocera del parlamentare Soumahoro, eletto nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, poi passato nel gruppo misto. È quanto disposto dal gip di Latina nell’ambito della gestione di cooperative che si occupavano della gestione di migranti e minori non accompagnati. Sequestrati beni per circa 2 milioni di euro. Frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta, patrimoniale per distrazione e auto riciclaggio, i reati ipotizzati. (Il Riformista)

Maltempo: Lombardia e Milano sommersi dalla pioggia, esondati il Seveso e il lago di Como. La zona di Milano più colpita è quella tra viale Fulvio testi e Ca’ Granda, traffico in tilt per molte ore, treni in ritardo da e per Milano chiusa la linea 3 della metropolitana per allagamenti. Anche a Como il lago invade la città. Il nubifragio si è abbattuto su Milano e sulla Lombardia alle 5 della mattinata di martedì 31 ottobre. (Il Giorno)

La tempesta Ciaran fa 5 vittime in Toscana, disperso un pompiere in Veneto. L’allerta è massima, dichiarato lo stato di emergenza dal governatore Eugenio Giani. Notte di paura anche in Emilia Romagna: sfollati nel ravennate. Bonaccini: “Chiesta la mobilitazione nazionale”. Livelli dei fiumi ora in calo. Strage di alberi a Bologna. (Il Resto del Carlino)

L’inflazione a ottobre scende a +1,8% rispetto al +5,3% di settembre. Il rallentamento è una conseguenza del calo dei prezzi dell’energia, soprattutto se confrontato con l’aumento dei prezzi energetici di ottobre 2022 calano anche i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona; il carrello della spesa è passato da +8,1% a +6,3%. L’inflazione continua a rallentare anche nell’Eurozona. (Domani)

Negli ultimi giorni in diversi Paesi del Vecchio Continente si sono verificati una serie di episodi di odio e intolleranza contro le comunità ebraiche che hanno portato le autorità ad innalzare i livelli di sicurezza. A Roma sono state annerite ben quattro pietre di inciampo, a Vienna, invece, la sezione ebraica del cimitero centrale è stata incendiata, mentre sui muri esterni sono state ritrovate delle svastiche, in Francia annunciati 819 atti antisemiti e 414 fermi avvenuti dal 7 ottobre, data dell’attacco di Hamas a Israele, ad oggi, anche a Londra, sono stati recensiti 408 atti antisemiti, contro i 28 riscontrati lo stesso mese del 2022. (La Stampa)

Giorgia Meloni vittima di uno scherzo telefonico da parte di due comici russi specializzati in questo tipo di burle. I due sono riusciti a parlare con la Presidente spacciandosi per politici di alto rango di un Paese africano, il tema erano i finanziamenti della Ue all’Ucraina. Meloni commenta che “c’è molta stanchezza da tutte le parti” sul conflitto e “si avvicina il momento in cui tutti capiranno che serve una via d’uscita”. (Quotidiano Nazionale)

Assedio a Gaza City. Completato l’accerchiamento, scontri nelle vie della città, considerata il centro del potere di Hamas. L’esercito israeliano attacca l’ingresso dei tunnel e le basi di lancio, pioggia di missili dal Libano. Il dilemma dei soldati israeliani che dopo questa prima fase devono decidere se proseguire entrando e affrontando la battaglia urbana aspettando che Hamas assediata esca dai tunnel. (Repubblica)

Stop a mensili e case alle ex olgettine: la famiglia Berlusconi attraverso una società immobiliare a loro riconducibile, invia una lettera in cui si annuncia l’estinzione, in conseguenza del decesso del Cavaliere, del contratto di comodato gratuito delle loro case. Per venti ragazze è stato poi azzerato l’assegno di 2.500 euro dato come aiuto per i danni di immagine e lavorativi subiti con le indagini nei processi del filone “Ruby”. (Corriere della Sera)