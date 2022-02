Capodanno cinese, inizia oggi l’anno della Tigre

1 Febbraio 2022

Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio in Cina si festeggia il Capodanno, conosciuto anche come «Festa di Primavera» (Chūnjié). La data della celebrazione di questa ricorrenza tradizionale non è fissa e viene calcolata secondo il calendario lunare, usato nel Paese fino al 1912 e utilizzato ancora oggi per scandire le festività. L’evento può verificarsi tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. Quest’anno i festeggiamenti iniziano oggi – primo febbraio – e dureranno per 15 giorni.

Dopo quello del Topo (Shǔ) e quello del Bue (Niú), il 2022 è l’anno della Tigre (Hǔ), uno dei dodici animali dello zodiaco cinese. Nella loro astrologia ci sono inoltre cinque elementi naturali: il Metallo, il Legno, l’Acqua, il Fuoco e la Terra e sebbene la Tigre sia normalmente associata al Legno, quest’anno è di Acqua.

Un evento che si ripete solo ogni sessant’anni e a cui è associata la simbologia tradizionale del coraggio, della sicurezza, dell’ostinazione e della determinazione. Proprio per questo, il nuovo anno si prospetta pieno di opportunità da cogliere al volo, come farebbe la Tigre, ma il più delle volte imprevedibili proprio come l’elemento dell’acqua. Un binomio potentissimo che non si accontenta di mezze misure.

Gli animali che fanno parte dello zodiaco cinese si susseguono in un ordine ben preciso, determinato dal principio di alternanza dello Yin e dello Yang e sono: il Topo (Shǔ), il Bue (Niú), la Tigre (Hǔ), il Coniglio (Tù), il Drago (Lóng), il Serpente (Shé), il Cavallo (Mǎ), la Capra (Yáng), la Scimmia (Hóu), il Gallo (Jī), il Cane (Gǒu) e il Maiale (Zhū).

Il concetto di Yin e Yang è molto antico e sta alla base della filosofia e del pensiero cinese, secondo cui ogni elemento che compone l’Universo, ha due entità opposte e complementari, come il giorno e la notte, capaci così di formare, insieme, la totalità. Questa concezione, presente nella filosofia spirituale del Taoismo, è fondata sugli insegnamenti di Laozi, più conosciuto in Occidente come Lao Tzu e a cui viene attribuita la stesura del «Tao Te Ching», il testo sacro che ne contiene i precetti.

Ma l’ordine degli animali, come ogni tradizione, si crede derivi anche da antiche leggende. Una di queste, racconta che l’Imperatore di Giada (Yù Huáng), il sovrano del paradiso della mitologia cinese e una delle maggiori divinità del pantheon della religione taoista, organizzò una corsa di animali per il suo compleanno, così da determinare, secondo i risultati, l’ordine dei segni zodiacali. Il mito racconta che il Topo, usando la furbizia, sia riuscito ad ottenere un passaggio sul dorso del Bue, atterrando per primo al traguardo.

Un’altra narra che Siddhārtha Gautama, il Buddha, chiamò a raccolta tutti gli animali della terra, ma solo dodici andarono ad offrire il loro saluto. Così, come premio per la fedeltà dimostrata, decise di chiamare ogni anno del ciclo lunare con il nome di ciascuno degli animali accorsi. Anche in questo caso, il Topo, grazie alla sua furbizia e velocità, arrivò per primo.

Ogni animale ha le sue precise caratteristiche. Il Topo rappresenta la prosperità. Proprio per questo viene considerato fonte di ricchezza, saggezza e buon auspicio. Quest’animale viene anche apprezzato per essere un grande osservatore, furbo e capace di adattarsi ovunque. Il Bue è un grande e instancabile lavoratore, calmo e taciturno.

La Tigre è molto affascinante e allo stesso temo autoritaria. Mentre il Coniglio avrebbe una personalità altruista e generosa. Il Drago, l’unico simbolo mitologico rispetto agli altri, sarebbero forte e narcisista. Il Serpente viene considerato bello ed elegante. Il Cavallo travolgente e testardo, la Capra creativa, mentre la Scimmia dinamica. Il Gallo impulsivo. Ed infine il Cane, un animale fedele e protettivo.

