Che due sfere!!

20 Aprile 2021

Sono due oggetti, simili nella forma, ma molto diversi nelle dimensioni.

Una è la Terra, il nostro pianeta, uno sferoide della circonferenza di 40.075 km, dal quale dipende la sopravvivenza di tutti noi e di un gran numero di esseri viventi, ed è da un po’ di tempo che stiamo facendo di tutto per mandarlo in malora. Se ne parla si, ma non abbastanza, per la gravità della situazione. Papa Francesco, Greta, la comunità scientifica, i gruppi ambientalisti ed anche una parte della politica (quest’ultima forse in modo opportunistico) cercano di attrarre l’attenzione su questi temi vitali, ma la presenza di questi argomenti sui mezzi d’informazione rimane sporadica.

L’altro oggetto è pure di forma sferica, ma ha una circonferenza di 70 cm e nel caso specifico si chiama pallone da calcio. E’ sempre alla ribalta, ma da qualche giorno non si parla d’altro, ha monopolizzato tutta l’informazione, anche quella più seria e impegnata (pallosa, per l’appunto, secondo alcuni), al punto che persino la nobilissima Radio Tre è arrivata a dedicare “Prima Pagina” quasi interamente al nostro vero oppio dei popoli.

Alla vigilia del Earth Day le prime pagine dei giornali (persino il Manifesto) sono totalmente dedicate al calcio e alla Superlega, o al penoso spettacolo offerto da Beppe Grillo.