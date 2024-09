Diana, alba che non passa mai

1 Settembre 2024

I suoi occhi erano bellissimi; erano stati donati dalle stelle: avevano dentro un cielo limpido, terso.

Il suo era un cuore innamorato che chiedeva solo pace e sobrietà.

Ed era dolcissima,piena di malinconia come i suoi sorrisi taciturni, sommessi.

Diana era pudore, velo non disfatto neppure dal vento, incanto di una bellezza mantenuta e segreta, non svelata, discrezione signorile.

Era una Dea sottratta all’Olimpo, perciò visse poco: doveva ritornare nell’etereo.

Non divenne Regina, non lo voleva.

Ma la Storia per Lei ha disegnato una sontuosa traccia: è prima luce, tenerissima,di un’alba che non passa mai.