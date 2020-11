Il nuovo confinamento come sorprendente “ricreazione”?

3 Novembre 2020

Innanzitutto, “confinamento”, o tutt’al più “chiusura”, e non “lockdown”, perché a me la lingua italiana piace e mi diverte usarla nei diversi generi, tanto più che il nostro lessico fornisce parole per definire tutto, ma proprio tutto, finanche decreti e provvedimenti da pandemia. Per molti di noi, dunque, rivivere la condizione di confinati presso le nostre dimore rappresenta un evento increscioso, difficile da sopportare: il fatto di aver già vissuto la stessa situazione e, dunque, di conoscere ciò a cui si va incontro potrebbe crearci ancora più ansia. Ecco perché evitare di replicare il tempo trascorso nelle precedenti e medesime condizioni può essere un toccasana, il punto cruciale da cui partire per consumare le giornate di chiusura in una maniera sorprendentemente diversa, utile e addirittura ricreativa. Il primo confinamento ha rappresentato un’esperienza che l’umanità contemporanea non aveva mai sperimentato, e che ha vissuto e sofferto nell’incertezza, nella paura, e, in diversi casi, nell’incoscienza. Oggi se ne ha conoscenza, si sa perfettamente quali siano i risvolti che sviluppa e cosa comportano. Si sa anche che siamo in grado di tollerarlo, superarne le limitazioni che esso impone. Ma, più di tutto sappiamo, o dovremmo sapere, che è stato utile per arginare i contagi e consentire al sistema sanitario di decongestionarsi. Va da sé che il sacrificio a cui siamo stati sottoposti è stato necessario quanto adeguato.

Come rendere ricreativo e vantaggioso, quindi, il tempo del confinamento, in questa seconda tornata, per non viverlo e avvertirlo esclusivamente come un sacrificio? Suggerisco alcune soluzioni per non temerlo più dello stesso virus:

1) Organizziamo le nostre giornate prevedendo dei momenti all’aria aperta, a prescindere dalle condizioni meteorologiche: perfino bagnarsi sotto la pioggia, o respirare l’aria gelida può concorrere a ritemprare l’umore. Figuriamoci un raggio di sole!

2) Mettiamo ancora più accortezza nel curare il benessere fisico senza dimenticare quello dell’anima. Leggere, ascoltare musica e in casi eccezionali studiare può sembrare una scelta elitaria, ma potrebbe rivelarsi taumaturgica, salutare oltre ogni aspettativa.

3) Tra di noi ci sono tante persone e famiglie afflitte da problemi di ordine meramente economico, che la pandemia ha accentuato e reso insostenibili. A prescindere dalle politiche di supporto dello stato, possiamo, nei limiti delle nostre possibilità, esprimere solidarietà e generosità nei confronti di chi, per un motivo qualsiasi, vive un disagio sociale. Aiutare gli altri in questo frangente storico ci restituisce l’umanità perduta nell’egoismo di battaglia preso modello. Recuperare un senso di fratellanza, anche minimo, è alla base della nostra serenità.

4) Trasformare il tempo “on line” in tempo “on life”, pur restando seduti alla scrivania davanti a un computer. Si può essere connessi alla vita anche pigiando su una tastiera. Come? Usando internet per imparare cose nuove, come ad esempio una lingua, esplorando la storia dell’arte, o visitando siti di scienze. Naturalmente, anche comunicando con chi ci sta a cuore.

5) Tentare di fare cose per cui non ci sentiamo portati. Questo oltre a ricordarci e a metterci di fronte ai nostri limiti, può dare luogo a una autoironia che avevamo dismesso, o peggio ancora, che non abbiamo mai avuto. “Solo chi si prende seriamente sul serio riesce a ridere di se stesso”, recita l’aforisma. Uscire migliorati dal nuovo confinamento si può. Anche non seguendo questi semplicissimi consigli, ovvio.

Mai più di cinque punti per argomento! Buon confinamento a tutti!

P.S. (In verità, l’articolo è terapeutico soprattutto per lo scrivente)

