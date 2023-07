La Femmina Negata

6 Luglio 2023

Unghie. Ceretta. Piega. Tinta. Questa settimana, prima delle partenze, ho pure sentito “Laser”. Non me ne voglia questo tempo fluido, ma per un omino nato del mille passato il pianeta femmina è altro. In qualche modo alieno. Ed è l’unica fantascienza che mi intriga. Certo, ci sono anche donne che si vogliono al naturale, che non usano acconciature e cosmesi varie, che si vestono solo per se stesse, o per stare comode, e che al tacco o alla calzatura affilata preferiscono magari le Birkenstock, e io le ammiro. Ma non potrei amarle. Potrei, posso, condividere con loro tutto, meno il desiderio. L’attrazione. E dopo essermi cucito addosso la targhetta del troglodita, con questa mia Avemaria ombelicale, vi invito al paradosso. I talebani, i veri, assoluti, trogloditi, la pensano all’opposto di me. Sappiamo la soppressione della libera scelta, dallo studio all’amore, ma chiudere per sempre, dal 2 agosto, parrucchieri e saloni di bellezza in tutto il paese è la ciliegina sulla merda: non vogliono Femmine in giro. I maledetti. Questo merita la guerra. Ma non temete, amici candidi detrattori dell’Occidente, lo farei senza costruire nuovi arsenali. Userei rossetti a pioggia, come bombe. E tempeste di fard, come fosse napalm.