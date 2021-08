Parentesi Graffa: ma i Rave Party sono leciti o vietati?

21 Agosto 2021

Immaginiamo un soggetto che arriva da un altro pianeta, viene in Europa visita alcuni paesi tra cui l’Italia, rimane estasiato dalla bellezza dei nostri posti, e osserva diligentemente le regole per frequentarli. Apprende della recente pandemia e delle norme dettate per contrastarla. Se ne compiace. Capisce subito che occorre mettersi la mascherina se si sta troppo vicini e che sono vietati gli assembramenti. Frequenta diversi paesi tra cui la Bretagna, la Germania, il Belgio e poi arriva in Italia nei pressi di Viterbo, precisamente a Valentano, incuriosito dall’annuncio di una grande festa chiamata Rave Party, dove parteciperanno migliaia di persone. Musica elettronica a volume altissimo diffusa da gigantesche casse acustiche, commercio di sostanze stupefacenti con prezzi chiaramente reclamizzati.

L’area è piena di tende, camper, persone che ballano a tutte le ore del giorno; però sembrano diverse da quelle incontrate nelle località precedentemente frequentate.

L’estasi che si respira inizia però a creargli qualche dubbio: ma qui le regole non vengono rispettate? Osserva che gli assembramenti qui sono consentiti, come è consentita la vendita di droga, ci sono vittime, alcuni rischiano la vita, si susseguono atti di vandalismo nei negozi e nelle abitazioni vicine.

Scopre poi, che il padrone dell’area non è stato nemmeno avvisato della festa, forse non sarebbe stato d’accordo.

Hanno bloccato l’attività della sua azienda agricola, rubato le sue cose, il gasolio, pezzi di trattore, hanno ucciso anche le sue pecore.

Che strano posto l’Italia pensa, in altri luoghi non funzionava così. Aveva intercettato inviti simili a Redon in Bretagna, ma lì la polizia era intervenuta subito per evitare quelle irregolarità. Così come in Germania e in Belgio, le autorità hanno ricevuto mandato di intervenire immediatamente per far rispettare le regole e così queste feste sono state evitate. Si chiede quindi come mai in Italia questo non sia successo.

Forse è un paese più libertino? Le regole possono essere infrante più facilmente? Perché chi doveva far rispettare le regole non è intervenuto per tempo? Nel frattempo si mangia una pizza fatta addirittura con la farina di canapa, ma non gli è tanto piaciuta.

Resta stupito e deluso da tutto questo.. poverino.

Siamo in Italia amico mio, in questo caso, non si può dire che tutto il mondo è paese.