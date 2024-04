Il Marocco ospita la Futsal Africa Cup of Nations 2024

9 Aprile 2024

Il Marocco ha un crescente interesse per lo sport e il calcio è lo sport più popolare nel Paese. La nazionale di calcio marocchina ha un forte seguito e il Paese ha prodotto diversi giocatori di talento che sono andati a giocare per club in Europa e nel mondo.

Oltre al calcio, in Marocco sono popolari anche altri sport, come il basket, l’atletica, la pallamano e il tennis. Il Paese ha ospitato diversi eventi sportivi internazionali, tra cui la Coppa delle Nazioni Africane di calcio e il Gran Premio di Marrakech di Formula 1.

Negli ultimi anni è stato dato impulso allo sviluppo e alla promozione dello sport a livello di base, con investimenti in infrastrutture sportive e programmi per incoraggiare la partecipazione dei giovani agli sport in tutto il Paese.

Questa richezza, unita alla stabilità politica ed alla sicurezza interna, sarà alla base dell’organizzazione della Futsal Africa Cup of Nations 2024 proprio in Marocco . Gunta alla l’ottava edizione si tratta del il campionato internazionale quadriennale di calcio organizzato dalla Confederazione di calcio africano. Come le edizioni precedenti, il torneo ha funzionato come qualificazione CAF per la Coppa del mondo FIFA.

Il Marocco, come è sua tradizione , non vuole porsi come nazione egemonica, come spesso accade per chi organizza un’evento sportivo. Ma vuole essere la vetrina , dove non solo lo sport ma anche il valore dell’ unità africana viene posto al centro dello spettacolo calcistico.

Lo sport ed il calcio, possono anche essere vettori per trasmettettere delle idee e dei valori. Il Marocco si candida ad essere intreprete dei valori del pan africanismo ma non in chiave di prevalenza rispetto agli altri ma, come facilitatore, come spazio neutro dove i valori dell’Africa vengono messi al centro .

Certo per il Marocco sarà anche l’occasione per far vedere come lo sport ( ed il calcio in particolare) possa rappresentare un modello da seguire. Il calcio è anche portatore di cultura, di investimenti e anche motivo di sicurezza sociale . Nel calcio si educa al gioco di squdra , all’impegno individuale alla lealtà . Ma anche come fattore di prevenzione dell’emerginazione sociale dei giovani e serve a formare i cittadini di domani.

Il Regno del Marocco ha investito molto nello sport, anche in termini economici, ma non sono soldi gettati sono un ivestimento sociale, culturale ed economico a cui tutti dovremo guardare con interesse

Marco Baratto