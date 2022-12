le notizie della settimana: prima alla Scala e ponte lungo per i milanesi

10 Dicembre 2022

Settimana “quasi” di vacanza grazie alla festa dell’Immacolata che consente, a chi se lo può permettere, un lungo ponte, complice ma solo per i milanesi anche la festa del patrono della città. Come da tradizione si assiste alla prima della Scala con l’opera Boris Godunov del compositore russo Modest Musorgskij, diretta dal Maestro Riccardo Chailly. Affacciato al palco d’onore il Sindaco Sala in compagnia di Ursula Von Der Layen e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui viene tributata un’ovazione di cinque minuti. Accanto a loro la Presidente del consiglio Giorgia Meloni e il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Il Governo da poco nato è alle prese con la prova più importante: la legge di stabilità. La manovra subisce le critiche dei sindacati e delle opposizioni e si appresta, prima del via definitivo, a molteplici proposte di modifica. Secondo Meloni però, l’ossatura portante non verrà stravolta, nonostante le critiche di Bankitalia.

Continua il percorso sulla ricerca di identità del Partito Democratico, impegnato solamente nella difesa dei due canditati Schlein e Bonaccini e dei rispettivi schieramenti; idee sul futuro poco o nulla.

I mondiali di calcio in Qatar vedono il Marocco, qualificarsi ai quarti di finale. Prima squadra del Maghreb a raggiungere questo risultato nella storia del torneo. La gioia dei tifosi provoca incidenti in alcune città Italiane.

MONDO

Iran, dopo le rivolte due cose importanti: la nascita di una commissione per riesaminare la questione del velo e la probabile sospensione della polizia morale.

La vendetta di Kiev, colpiti due basi in Russia.

Regge il consenso per Putin, ma il Paese perde fiducia sull’operazione speciale. Il 55% della popolazione favorevole ai negoziati.

L’Ungheria mantiene il veto sui 18 miliardi per l’Ucraina, ma la UE va avanti ugualmente.

Putin torna a minacciare il nucleare.

Il presidente peruviano Castillo, arrestato mentre tenta la fuga.

CASA NOSTRA

Per ora nessuna spesa dei fondi del PNRR per il dissesto idrogeologico. Destinati dall’Europa 2,5 miliardi.

Giustizia, parla Nordio: “le intercettazioni usate per delegittimare devono essere riviste. In arrivo una profonda revisione del sistema, sì alla separazione delle carriere”.

Smart working dopo il 31 dicembre verso la proroga per fragili e genitori di under 14.

Guerini nominato alla guida del Copasir.

Von der Layen a Milano per la Scala, incontra il sindaco Sala. Successo dell’opera diretta da Chailly, 13 minuti di applausi.

Minaccia sui social contro Meloni. FdI attacca il movimento 5S, “fomenta l’odio”. Conte: “noi interpretiamo il,disagio”.

POLITICA

Meloni:la soglia del pos a 60 euro può abbassarsi, confrontiamoci con la UE.

Elly Schlein pronta a sfidare Bonaccini alla guida del PD.

Lega: partito diviso a Varese e a Brescia per le elezioni del nuovi segretari provinciali. I Bossiani vincono a Brescia e a Varese Salvini la spunta per soli 12 voti. Le tensioni si allargano anche al Veneto.

Meloni: “autonomia differenziata in arrivo, nessuna parte del territorio italiano, resterà indietro”. Anche il capo dello stato d’accordo sull’autonomia e sul PNRR invita ad onorare gli impegni.

Sulla manovra pioggia di emendamenti, Meloni deve contrastare il disappunto dei sindacati. Esclude dietrofront: i capisaldi della manovra non si toccano.

ECONOMIA

Legge di bilancio: nessuna proroga per il Super bonus, la detrazione resterà al 90%.

Gelo di Bankitalia sulla manovra, critiche sul contante. Così si indebolisce la lotta all’evasione e al riciclaggio.

Meloni difende la manovra: “ben fatta, la critiche di Bankitalia non sostanziali”.

Lavoro, l’occupazione sale del 3,4% nel 2022, calerà anche l’inflazione.

CULTURA

Amadeus svela i nomi dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo, da Eloise ai Cugini di Campagna. Un mix di generi e di generazioni.

SPORT

Mondiale in Qatar, si qualificano ai quarti: Croazia e Argentina. Si giocano oggi Marocco/Portogallo e Inghilterra/Francia.

Inchiesta Juve, il club esposto a sanzioni, limitazioni o addirittura esclusioni.

INCHIOSTRO SPRECATO

