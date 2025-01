Sparkle partner della mostra “En Route”

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, partecipa come partner alla mostra “En Route” allestita dalla Biblioteca Apostolica Vaticana per celebrare il viaggio come esperienza universale e occasione di incontro tra culture, epoche e sensibilità diverse.

Organizzata in occasione dell’Anno Giubilare 2025, “En Route” esplora il tema dei viaggi del XIX secolo attraverso l’esposizione di una straordinaria collezione di circa 1.200 giornali raccolti dal diplomatico Cesare Poma – tra cui spicca il periodico En route!pubblicato durante un viaggio intorno al mondo da due giornalisti francesi -, accanto alle storie di donne dell’epoca vittoriana che sfidarono gli stereotipi culturali per intraprendere viaggi globali.

La mostra coinvolge tre creativi contemporanei, in un dialogo colto e laico fra tradizione e modernità: il musicista Lorenzo Jovanotti Cherubini, che espone strumenti, disegni e un diario di viaggio; l’illustratrice Kristjana S Williams, che reinterpreta i viaggi di Poma con opere simboliche; e Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica di Dior, che esplora il legame tra moda e viaggio attraverso un’installazione dedicata alle viaggiatrici dell’Ottocento.

“La riflessione sul viaggio intorno al mondo ci conduce inevitabilmente a considerare il ruolo cruciale della comunicazione nella storia recente”, ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. “Le routes digitali hanno generato una rete globale interconnessa che consente una comunicazione istantanea e lo scambio di informazioni su scala mondiale. Sparkle è orgogliosa di supportare questa iniziativa che, nel celebrare il viaggio come strumento di innovazione, scambio culturale e progresso tecnologico, pone l’accento anche sull’importanza della comunicazione: dai grandi diari di viaggio del passato alle odierne piattaforme digitali globali.”

La mostra sarà aperta al pubblico dal 15 febbraio al 20 dicembre 2025, secondo modalità e calendario consultabili sul sito: https://enrouteproject.com/