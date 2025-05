L’elezione del Papa, tra ritualità antica e tensione politica, ha ispirato numerosi film e serie tv. Dal thriller al dramma psicologico, il conclave è spesso sfondo o motore narrativo di storie che parlano di fede, potere e mistero. Ecco dieci film da non perdere, tra titoli celebri e opere meno note, che hanno saputo raccontare – ognuno a suo modo – questo momento unico della Chiesa cattolica.

1. Habemus Papam (2011) – Regia di Nanni Moretti

Una commedia drammatica dove il cardinale Melville, eletto Papa, cade in crisi esistenziale. Protagonista Michel Piccoli, accanto a Nanni Moretti. Dove vederlo: Prime Video Sky Go

2. The Two Popes (I due papi, 2019) – Regia di Fernando Meirelles

Una ricostruzione romanzata del dialogo tra Benedetto XVI e l’allora cardinale Bergoglio. Anthony Hopkins e Jonathan Pryce offrono interpretazioni magistrali. Dove vederlo Netflix

3. Angels & Demons (Angeli e Demoni, 2009) – Regia di Ron Howard

Thriller basato sul romanzo di Dan Brown: durante il conclave un’antica setta minaccia il Vaticano. Con Tom Hanks ed Ewan McGregor. Dove vederlo Prime Video

4. Conclave (2024) – Regia di Edward Berger

Tratto dal romanzo di Robert Harris, racconta un travagliato conclave dopo la morte di un Papa. Ralph Fiennes è protagonista come decano dei cardinali. Dove Vederlo: Prime Video

5. Il papa buono (2003) – Regia di Ricky Tognazzi

Una biografia televisiva su Giovanni XXIII, con Bob Hoskins. Il film mostra anche il suo conclave e la sua sorprendente elezione. Dove vederlo: Mediaset Infinity

6. The Shoes of the Fisherman (Le scarpe del pescatore, 1968) – Regia di Michael Anderson

Anthony Quinn interpreta un vescovo russo liberato dal gulag ed eletto Papa. Un film visionario che anticipava temi di geopolitica vaticana. Dove vederlo: Apple TV Prime Video

7. Amen. (2002) – Regia di Costa-Gavras

Anche se non incentrato sul conclave, il film accenna alle dinamiche vaticane durante la Seconda Guerra Mondiale. Ulrich Tukur e Mathieu Kassovitz tra i protagonisti. Dove vederlo: Prime Video Google Play iTunes

8. Pope Joan (La papessa, 2009) – Regia di Sönke Wortmann

Racconto romanzato sulla leggenda della “Papessa Giovanna”. Il conclave è elemento centrale del climax narrativo. Con Johanna Wokalek e John Goodman. Dove vederlo: Apple TV Google Play Infinity+

9. Inside the Vatican (2019) – Documentario BBC, regia di Silvia Sacco

Non fiction, uno sguardo autentico: include rare immagini di un conclave straordinario e la vita quotidiana dietro le mura leonine. Dove vederlo: Youtube

10. I Borgia (2011–2014) – Serie TV francese creata da Tom Fontana

L’ascesa al potere di Rodrigo Borgia, che diventa Papa Alessandro VI, e le intricate manovre politiche e religiose del suo papato. La serie offre una rappresentazione dettagliata del conclave del 1492, mostrando le alleanze, le corruzioni e le strategie utilizzate per ottenere il papato. Dove vederla: Amazon Prime Video