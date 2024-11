Terzo frammento

– Papà, hai visto quel prete che dà la mano a tutti quelli che passano vicino all’altare!

– Beh, saluta i fedeli, che male c’è?

– Vuoi dire che dobbiamo stringergliela anche noi?

– Scherzi? La sta dando a tutti! Vuoi che ci prendiamo il Covid? Metti le mani in tasca quando passiamo..

Quarto frammento

– Papà, non vedo niente, dov’è finita la mamma?

– E’ più avanti, ma non so dove esattamente…dovrei essere un po’ più alto per vedere dov’è. Se vuoi ti prendo in braccio.

– Lascia perdere, potrebbe venirti una sincope…