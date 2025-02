‘La lunga caduta’, 21lettere pubblica la serie di Walter Mosley dedicata a Leonid McGill

Walter Mosley è un autore di gialli affermatissimo negli Stati Uniti. In Italia si contavano già varie traduzioni della sua opera per Einaudi. Prolifico e versatile autore, Moosley ha all’attivo più di sessanta pubblicazioni che spaziano tra i più svariati generi e sono state tradotte in venticinque lingue. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Grammy, il National Book Award alla carriera e l’ammissione alla New York State Writers Hall of Fame. Da alcuni anni la casa editrice 21lettere ha cominciato a proporre sul mercato editoriale nostrano alcune delle sue opere più significative, a cominciare dai libri appartenenti alla serie di Easy Rawlins. Adesso la casa editrice di Modena lancia in Italia la serie di un altro detective, Leonid McGill, sempre uscita dalla penna di Walter Mosley.

‘La lunga caduta’, è il primo dei romanzi delle serie dedicata da Leonid McGill. Mosley è un maestro nella costruzione di personaggi noir. E Leonid McGill ha tutte le caratteristiche del personaggio noir perfetto. Sulla targa della porta del suo ufficio si può leggere: LEONID McGILL, INVESTIGATORE PRIVATO. Ma McGill prima di essere un investigatore privato è stato un pugile e un bevitore incallito. D’altronde il suo nome richiede qualche spiegazione, ma lui ci è abituato a fornire spiegazioni: “Mio papà era comunista e mio trisnonno era un padrone di schiavi scozzese. L’albero genealogico dell’uomo nero è per lo più costituito da radici. Qualsiasi cosa si veda in superficie è solo un accenno alla sua vera storia”.

Il romanzo è ambientato nella New York nel ventunesimo secolo, città che è stata la casa di Mosley negli ultimi 30 anni. All’alba dell’era Obama, il razzismo palese che tormentava Easy Rawlins e i suoi amici a Los Angeles è passato di moda. Anche il poliziotto bianco che giura di mettere McGill dietro le sbarre non lo fa per odio razziale, ma perché crede che McGill stia tramando qualcosa. Non è la storia razziale del Paese, ma la storia personale di McGill a causargli ogni tipo di problema. E nelle pagine del romanzo ‘La lunga caduta’ New York è descritta come una città piena di segreti e come un luogo che reagisce quando si sa dove punzecchiare e quale corde tirare.

Mosley è bravissimo a far calare il lettore nell’inquietudine esistenziale della New York di cui lui stesso ha fatto esperienza. Dalla sua sembra avere la perfetta conoscenza di alcuni meccanismi che regolano in questa città i rapporti di forza quando si entra sul terreno di situazioni delicate. Tramite la penna di Mosley prende vita Leonid McGill, un personaggio che imparerà presto quanto, in una città apparentemente ripulita, l’impegno a mantenere la retta via sia costantemente messo alla prova. Ma in fondo Leonid McGill è un uomo che ha in mente la redenzione. La sua vita è piena di rimpianti. È sposato con una donna che non ama e di cui non si fida. Solo uno dei suoi tre figli è biologicamente suo e, stranamente, è quello che McGill non ama. Leonid è un uomo duro e vulnerabile, ha una vita disordinata e violenta, all’interno della quale ruotano alcuni personaggi assolutamente convincenti, proprio come il figlio minore Twill.

Deciso a voltare pagina, McGill deciderà di non tornerà a fare affari come faceva una volta, incastrando persone innocenti e usando ogni metodo scorretto per far quadrare i conti come vuole lui. Mentre è impegnato in questo tentativo di voltare pagina, Ambrose Thurman entra nella sua esistenza con un compito per lui: trovare la vera identità e la posizione di quattro uomini. Le uniche informazioni fornite da Thurman sono i soprannomi d’infanzia di questi uomini. McGill deve identificare e localizzarli, niente di più. Dopo che Thurman promette che non verrà fatto del male a questi uomini, e visto McGill ha delle bollette da pagare in fretta, Leonid accetta l’incarico e da lì in poi si scatena l’inferno. Mosley con Leonid McGill ha creato il personaggio perfetto per una nuova serie di gialli che in America conta già sei titoli di successo.