L’ora di greco, un tempo infinito

Ho letto L’ora di greco non per rimediare al fatto di non aver letto niente dell’autrice, ultimo Nobel, ma perché anch’io, da adulto, ho studiato il greco antico, come la protagonista di Han kang, per immergermi nella perfezione e nel suono di una lingua che da sempre esercita il suo fascino perpetuo. E posso garantire che leggere il greco e qui e là tradurlo (con l’aiuto del Rocci, ovvio) riconcilia in qualche modo con l’esistenza, offrendo nuove sollecitazioni. Gran bel testo quello tradotto da Lia Iovinetti, edito da Adelphi.

Due solitudini che si incontrano, come quelle narrate da Han Kang ne L’ora di greco, non diventano una sola, ma generano, nell’unione, un campo sensibile di percezioni intense, raffigurate con una scrittura lieve e lenitiva, come a preservare il senso delle cose non dette e l’immagine di quelle viste in penombra. Un mutismo sintomatico, che osserva e distingue senza tradurre nulla in parole, cercando di ricostruire il suo mondo mediante un linguaggio antico; una cecità in fase di avanzamento che vede quel mondo ridursi sempre più, non avendo occhi per assorbire ciò che viene dall’esterno.