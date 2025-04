– Sei single, quindi? – le chiede lui.

– Sì, non ho nessuno, sono sola!

– Ma non avevi un marito una volta?

– Certo, ma non stiamo più insieme da un pezzo!

– Divorziata, quindi?

– No, solo separata.

– Come mai?

– É stata una scelta. Una scelta che abbiamo preso insieme e che non mi pesa per niente, tra l’altro.

-Davvero?

– Oddio, se mio marito fosse uno che beve o gioca o butta i soldi dalla finestra, magari avrei preferito una soluzione diversa. Ma ha un lavoro importante, è pieno di soldi e ne mette via un sacco. E in più, se per caso dovesse capitargli qualcosa, mi beccherei pure una bella pensione di reversibilità!

– Non mi dire che lo speri!

– Per carità, gli auguro tutto il bene possibile. Dico solo che il divorzio in questo momento non serve né a me né a lui. Nessuno dei due ha il progetto di risposarsi.

– Quindi hai intenzione di restare sola?

– Sono sola, però se incontrassi la persona giusta ne sarei più che felice. Ma un altro matrimonio no! Mi spiace, ma ho già dato! Si possono condividere molte cose con una persona a cui si vuol bene anche restando ognuno a casa sua!

– E Bobby?

– Bobby ormai ha 14 anni, mi costa una fortuna di medicinali e veterinario! E in più è diventato così pigro che, se la giornata è grigia come oggi, faccio fatica a mettergli il guinzaglio per farlo uscire con me a fare le sue cose. Pensa che certe volte devo prenderlo in braccio per portarlo giù dalle scale! Pesa quindici chili, non ti dico altro!

– Insomma, se ho capito bene, vorresti restare sola come un cane, invece sei sola con un cane!

– Battutona…