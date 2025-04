Un videoreportage e un libro per ricordare il Genocidio armeno

In occasione della ricorrenza del 24 aprile, Liberilibri presenta un servizio video che anticipa il libo “Non ti scordar di me. Storia e oblio del genocidio armeno”, scritto da Vittorio Robiati

È ormai passato più di un secolo dal Genocidio armeno, una delle pagine più buie della storia del ‘900. Una pagina spesso passata in sordina a causa di tanti silenzi e di tante omissioni, ma anche una pagina che in più occasioni ha creato tensioni diplomatiche tra l’Europa e Ankara, che ancora oggi non ama il ricordo di quei fatti. E proprio in occasione della Giornata della Memoria del Genocidio armeno, che cade il 24 aprile perché in quello stesso giorno, nel 1915, ci furono i primi arresti e le prime deportazioni degli intellettuali armeni a Costantinopoli, è uscito il videoreportage “Non ti scordar di me” prodotto da Liberilibri.

La memoria del Genocidio armeno a 110 anni dal Metz Yeghérn

Il progetto racconta e rilancia il significato della memoria armena a 110 anni dal Metz Yeghérn, intrecciando storia, oblio e le nuove ferite che colpiscono ancora oggi il popolo armeno. Non si tratta di una semplice commemorazione, ma di un’indagine visiva che unisce passato e prsente: dal genocidio del 1915 alle crisi attuali del Caucaso meridionale, dal conflitto nel Nagorno-Karabakh all’esodo forzato di decine di migliaia di persone. Un racconto che parla la lingua dell’espulsione, del silenzio, della cancellazione.

Il videoreportage anticipa la presentazione del libro “Non ti scordar di me. Storia e oblio del genocidio armeno” di Vittorio Robiati Bendaud, edito da Liberilibri. L’evento si terrà mercoledì 7 maggio 2025 alle ore 11:00 nella Sala Refettorio di Palazzo San Macuto a Roma. Il libro analizza il genocidio armeno in relazione ai meccanismi del negazionismo e mostra come l’oblio non sia solo una conseguenza della storia, ma uno strumento attivo di rimozione e giustificazione. “Non ti scordar di me” è una chiamata alla responsabilità della memoria. Perché ricordare è un gesto politico, culturale e umano.

Laureato in filosofia e appassionato di storia e letteratura, Vittorio Robiati Bendaud, si impegna da anni nel dialogo ebraico-cristiano a livello internazionale. È stato allievo del rabbino Giuseppe Laras, una delle voci rabbiniche più autorevoli d’Europa. Discendente di italiani e di ebrei di Libia, è legato indissolubilmente a entrambi i mondi.