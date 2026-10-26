Luigi Einaudi, la lezione della serietà al servizio della Repubblica

A 65 anni dalla morte, Einaudi resta esempio di Presidente autorevole e sobrio: competenza, rigore, rispetto delle istituzioni, fedeltà alla Costituzione e visione europea. Una lezione ancora attuale.

Sono trascorsi sessantacinque anni dalla morte di Luigi Einaudi, avvenuta a Roma il 30 ottobre 1961. Ma il tempo, anziché attenuarne la figura, sembra rendere ancora più evidente il valore della sua testimonianza civile e istituzionale.

Einaudi fu il primo Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento italiano e, dal 1948 al 1955, ebbe il compito storico di dare un volto e una prassi a una carica che la Costituzione aveva appena delineato. Lo fece con discrezione, rigore, sobrietà e un profondo senso delle istituzioni. Il Quirinale stesso lo ricorda come un Presidente attento a non oltrepassare i confini del proprio ruolo e capace di interpretare la funzione presidenziale come garanzia dell’equilibrio costituzionale.

Economista di fama internazionale, professore, giornalista, senatore, Governatore della Banca d’Italia, ministro e protagonista dell’Assemblea costituente, Einaudi arrivò alla Presidenza della Repubblica con un patrimonio intellettuale e morale costruito in decenni di studio e di impegno pubblico. La sua esperienza alla guida della Banca d’Italia, dal 1945 al 1948, si collocò negli anni difficilissimi della ricostruzione e della stabilizzazione economica dell’Italia uscita dalla guerra.

Ma ciò che ancora oggi colpisce nella sua figura è soprattutto il rapporto tra autorevolezza e sobrietà. Einaudi non concepiva la politica come ricerca della popolarità personale. Credeva nella forza delle istituzioni, nella responsabilità di chi esercita una funzione pubblica e nella necessità di sottoporre le decisioni alla disciplina della ragione e del diritto.

Fu un Presidente riservato, ma non distante dal Paese. In un’Italia ancora povera e ferita dalla guerra, il Quirinale partecipò concretamente alle difficoltà della popolazione: furono organizzate iniziative di assistenza, distribuiti medicinali e aiuti, visitate le zone colpite dalle calamità e incontrate comunità e cittadini impegnati nella ricostruzione.

Anche nei momenti di maggiore tensione politica Einaudi difese con fermezza le prerogative costituzionali del Capo dello Stato. La crisi del 1953 rappresentò uno dei primi banchi di prova della giovane Repubblica e mostrò quanto fosse importante avere al Quirinale una figura capace di esercitare i propri poteri senza trasformarli in potere personale.

La sua idea dell’Italia era inseparabile dall’idea dell’Europa. Fu infatti tra i primi e più convinti sostenitori della necessità di costruire un’Europa unita, in una stagione nella quale il continente cercava di lasciarsi definitivamente alle spalle le tragedie delle guerre mondiali.

Ricordare Einaudi oggi significa dunque ricordare non soltanto un grande economista o il primo Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento. Significa ricordare una concezione della vita pubblica fondata sul dovere, sulla competenza, sulla misura e sul rispetto delle istituzioni.

Definirlo “il più serio” dei Presidenti della Repubblica è un giudizio che appartiene alla sensibilità di ciascuno e che non può essere trasformato in una classifica storica. Ma certamente Einaudi rappresentò in modo esemplare una particolare idea della Presidenza: autorevole senza essere esibita, rigorosa senza essere faziosa, presente senza essere invadente.

A sessantacinque anni dalla sua scomparsa, questa è forse la parte più attuale della sua eredità.

In un tempo nel quale la politica è spesso dominata dalla velocità delle parole, Einaudi ci ricorda il valore della ponderazione. In un’epoca nella quale la visibilità rischia talvolta di confondersi con l’autorevolezza, ci ricorda che l’autorevolezza nasce dalla competenza e dalla coerenza. E davanti alle difficoltà della vita pubblica, ci ricorda che servire lo Stato significa innanzitutto rispettarlo.

Luigi Einaudi appartiene alla storia della Repubblica. Ma la sua lezione appartiene ancora al presente.

E forse proprio per questo, sessantacinque anni dopo la sua morte, vale ancora la pena fermarsi a ricordarlo.