Giudicare Gentile significa, infatti, misurarsi con una stagione della nostra storia nella quale pensiero, politica e passioni civili si intrecciarono profondamente. La sua adesione al fascismo fu convinta e culturalmente motivata: non un accidente biografico, né una semplice opportunità personale. Gentile vide nel movimento di Mussolini la possibilità di una rigenerazione morale e politica dell’Italia, la promessa di superare le debolezze dello Stato liberale e di ricomporre, attorno a un’idea forte di nazione, le divisioni della società. Una convinzione profonda, radicata nella sua stessa filosofia, ma anche figlia di un’epoca attraversata da inquietudini, conflitti sociali e dalla crisi delle istituzioni liberali.

Il primo dopoguerra aveva lasciato l’Italia in una condizione di grave instabilità. La paura della rivoluzione, il discredito della classe dirigente, la violenza politica e il desiderio diffuso di ordine contribuirono a creare il terreno sul quale il fascismo poté affermarsi. Gentile interpretò quella stagione attraverso le categorie del proprio pensiero, attribuendo al nuovo movimento un significato che andava ben oltre la normale competizione politica.

Il suo attualismo, filosofia nella quale il pensiero viene concepito come atto vivente e principio costitutivo della realtà, poneva al centro la dimensione spirituale dell’uomo e la sua partecipazione alla comunità. L’individuo, nella prospettiva gentiliana, non è una monade isolata, ma trova la propria piena realizzazione nella relazione con gli altri e nella vita dello Stato.

Da questa impostazione discendeva una concezione dello Stato etico, inteso non come semplice apparato amministrativo, ma come espressione di una comunità morale e storica. È comprensibile come Gentile abbia potuto riconoscere nel fascismo, almeno nella sua rappresentazione ideale, il tentativo di dare forma politica a questa visione. Il problema, tuttavia, fu che quella costruzione teorica finì per incontrare un regime che, nella concreta esperienza del potere, avrebbe progressivamente limitato il pluralismo, represso il dissenso e subordinato le libertà individuali alle proprie esigenze.

Il passaggio decisivo fu il 1925, quando Gentile firmò il Manifesto degli intellettuali fascisti . Non si trattò soltanto di una dichiarazione di appartenenza politica: il filosofo intese offrire al fascismo una cornice culturale, morale e nazionale, presentandolo come una risposta alla crisi italiana e come una nuova stagione del Risorgimento.

A quel documento Benedetto Croce oppose il proprio Manifesto degli intellettuali antifascisti. Si consumò così una delle più significative fratture della cultura italiana contemporanea. Due grandi protagonisti della filosofia nazionale, un tempo legati da una profonda amicizia e da un comune progetto culturale, si trovarono su posizioni inconciliabili.

Croce rivendicava l’autonomia della cultura e la necessità di preservare la libertà della coscienza individuale. Gentile, invece, riteneva che la cultura non potesse rimanere estranea alla costruzione della comunità nazionale e che dovesse partecipare attivamente alla trasformazione dello Stato.

Non era una divergenza di poco conto. La storia avrebbe mostrato quanto fosse rischioso affidare a un potere politico il compito di interpretare in modo esclusivo l’identità e il destino della nazione. Ma quella contrapposizione testimonia anche la ricchezza di una stagione intellettuale nella quale la filosofia italiana seppe misurarsi con le grandi questioni del proprio tempo, dando vita a un confronto che avrebbe segnato profondamente la cultura nazionale.

Eppure sarebbe ingeneroso ridurre l’intera figura di Gentile alla sua militanza fascista. La sua attività di studioso, organizzatore culturale e uomo delle istituzioni ha lasciato un’impronta profonda nella storia italiana. Da ministro della Pubblica istruzione promosse nel 1923 una riforma scolastica di grande portata, destinata a segnare a lungo l’ordinamento educativo nazionale. La sua concezione della scuola, fondata sulla centralità della formazione umanistica, sulla serietà degli studi e sulla funzione educativa dello Stato, appartiene a una stagione nella quale l’istruzione veniva considerata uno strumento fondamentale di elevazione civile.

Anche la direzione scientifica e culturale dell’Enciclopedia Italiana rappresenta un’impresa di notevole valore. Gentile seppe coinvolgere studiosi di orientamenti differenti, dando vita a un’opera che sarebbe diventata uno dei monumenti dell’editoria e della cultura italiana. Un risultato che testimonia la sua capacità di guardare alla cultura come a un patrimonio nazionale da organizzare, valorizzare e trasmettere. Non è un merito secondario, soprattutto se si considera il ruolo che quell’impresa ebbe nel consolidare la presenza della cultura italiana nel panorama internazionale.

Non si può, d’altra parte, ignorare il suo coinvolgimento nella progressiva identificazione tra istituzioni culturali e regime. Il sostegno al giuramento di fedeltà imposto ai professori universitari nel 1931 rimane uno degli aspetti più problematici della sua esperienza politica. Anche quando si muoveva in nome di una concezione alta dello Stato e della funzione educativa, Gentile finì per accettare una subordinazione della libertà accademica alle esigenze del potere.

Qui emerge il limite più evidente della sua parabola: la difficoltà di distinguere tra l’ideale di una comunità nazionale spiritualmente coesa e la realtà di un sistema politico che non riconosceva pienamente il diritto al dissenso. È una contraddizione che va riconosciuta, perché proprio la statura intellettuale di Gentile rende più significativa la sua responsabilità nel rapporto tra cultura e autorità politica.

La sua storia personale ebbe un epilogo tragico. Il 15 aprile 1944 Gentile fu assassinato a Firenze da militanti dei Gruppi di azione patriottica, in un Paese lacerato dalla guerra, dall’occupazione tedesca e dalla guerra civile. La sua morte fu una pagina dolorosa di quella stagione di violenza che travolse l’Italia e che non può essere affrontata senza rispetto per la vita umana, indipendentemente dalle convinzioni politiche di chi ne fu vittima.

La sua vicenda finale appartiene a una stagione drammatica della nostra storia, nella quale le divisioni politiche avevano ormai assunto i caratteri di una contrapposizione fratricida. Anche questo aspetto merita di essere ricordato senza indulgenze né pregiudizi, distinguendo sempre la condanna della violenza dal giudizio sulle responsabilità politiche e intellettuali.

A distanza di decenni, forse il modo più serio di confrontarsi con Giovanni Gentile consiste proprio nel sottrarlo tanto all’apologia quanto alla damnatio memoriae . Non occorre condividerne le scelte politiche per riconoscere la profondità della sua ricerca filosofica, il valore di alcune sue intuizioni pedagogiche e l’importanza del suo contributo all’organizzazione della cultura italiana.

La storia, quando è esercitata con rigore, non distribuisce assoluzioni né pronuncia condanne sommarie. Cerca di comprendere gli uomini nel loro tempo, senza rinunciare a giudicarne le decisioni e senza confondere il valore delle opere con quello delle scelte politiche.

Gentile rimane, per questo, una figura da studiare e da discutere, non da consegnare alle semplificazioni della polemica contemporanea. Il suo fascismo appartiene alla storia delle responsabilità degli intellettuali; la sua filosofia appartiene alla storia del pensiero italiano. Tenere insieme queste due dimensioni, senza che l’una cancelli l’altra, è forse il modo più autentico di rendergli giustizia storica.

C’è, infine, una considerazione che dovrebbe valere soprattutto nel nostro tempo: una cultura matura non ha bisogno di rimuovere le proprie contraddizioni, né di trasformare ogni figura del passato in un simbolo da esaltare o da abbattere. Ha bisogno, piuttosto, della libertà di riconoscere i meriti, di discutere gli errori e di restituire agli uomini la loro dimensione storica.

È in questa prospettiva che Giovanni Gentile merita di essere ricordato: non come un monumento da venerare, né come un nome da rimuovere, ma come un grande e controverso protagonista della nostra storia, la cui opera e le cui scelte continuano a interrogarci. Una figura che appartiene alla cultura italiana nella sua interezza e che proprio per questo merita di essere conosciuta, studiata e discussa senza pregiudizi, con quella libertà di giudizio che costituisce, in fondo, il fondamento stesso della cultura.