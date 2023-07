Patrick Zaki condannato a tre anni e nuovamente arrestato

18 Luglio 2023

Lo studente dell’Università di Bologna (si è laureato qualche giorno fa) è stato a lungo al centro di una vicenda giudiziaria che è apparsa assurda sin da subito. Accusato di tanti reati, ma di fatto colpevole solamente di essere un attivista per i diritti umani contrario alle politiche del regime egiziano, Zaki torna a vivere un incubo fatto di libertà negate e perfino di torture.

Scarcerato nel dicembre 2021 dopo 22 mesi di reclusione, si trova adesso nella condizione di dover scontare i restanti 14 mesi per concludere la sua pena.

Zaki aveva probabilmente capito come sarebbe andata, e infatti una delle ultime chiamate fatte è stata quella a Repubblica per chiedere aiuto all’Italia.

Una fonte legale presente in Egitto ha dichiarato all’Ansa:

Zaki tornerà in carcere per tutto il tempo della procedura necessaria a fare appello al governatore militare chiedendo l’annullamento della sentenza o il rifacimento del processo.

Hazem Salah e Hoda Nasrallahe, legali di Patrick Zaki, hanno dichiarato:

Chiederemo al governatore militare di annullare la sentenza o di far rifare il processo come è avvenuto nel caso di Ahmed Samir Santawy.

Zaki è stato portato via dall’aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati, e successivamente da un’uscita secondaria, tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all’esterno.

La donna ha potuto scorgere il figlio passare dietro una fitta grata visibile da una finestra del ballatoio del terzo piano che affaccia su un angusto cortile.

Meloni ha dichiarato:

Il nostro impegno per una soluzione positiva del caso di Patrick Zaki non è mai cessato, continua, abbiamo ancora fiducia.

Dura e precisa la posizione nei confronti del governo e della politica di Carlo Verdelli:

Patrick Zaki torna in carcere. Nel luglio 2021 il nostro Parlamento votò (zero contrari) per dargli la cittadinanza italiana. O ritiriamo la richiesta o sospendiamo le relazioni con il regime di Al Sisi, già responsabile del martirio di Giulio Regeni. Terza via, la vergogna.