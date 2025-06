Ne è passato di tempo da quel lontano 2000 in cui, a 11 anni, acquistai la mia prima cassetta.

Si chiamava “…Squérez?” (pubblicato nel novembre del ’99) e conteneva 12 traccie (da cui vennero tratti 6 singoli) una più bella dell’altra.

I Lùnapop furono una delle mie prime passioni musicali.

Ieri, a distanza di 25 anni, sono stato a San Siro (seconda data) a vedere lo spettacolare concerto di Cesare Cremonini.

Sarebbe inutile fare la cronaca della serata o raccontarvi di quanto sia stato bello lo spettacolo con lo skyline di Milano sullo sfondo, e sarebbe troppo semplice raccontarvi solo la scaletta (la troverete qui sotto, ma per quanto lunga non potrebbe mai contenere tutti i successi di Cremonini) o il numero enorme di spettatori presenti.

Voglio concentrarmi invece su un altro punto.

