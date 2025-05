“MI AMI MI ODI”. Il nuovo progetto discografico di Elodie

Venerdì 2 maggio è uscito “MI AMI MI ODI”, il nuovo attesissimo progetto discografico di Elodie. L’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei diversi formati fisici: CD con poster autografato in edizione esclusiva con artwork alternativi (sold out), CD standard, vinile autografato (sold out) e vinile standard.

Le quattro diverse cover del nuovo progetto discografico rappresentano i quattro atti di “Elodie The Stadium Show“, ognuno dedicato all’evoluzione artistica e alle diverse personalità di Elodie: Erotica, Magnetica, Audace e Galattica.

Il nuovo disco, che arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape “RED LIGHT”, si compone di 12 tracce, svelate in anteprima durante un incontro con i fan lunedì 28 aprile: oltre alla title track “Mi Ami Mi Odi”, il progetto discografico include le già note “Dimenticarsi alle 7“, brano presentato alla 75a edizione del Festival di Sanremo e certificato oro, “Black Nirvana” (disco di platino) e “Feeling” con Tiziano Ferro, unica collaborazione presente del progetto, oltre a Lorenzza, giovane nome della nuova scena musicale.

Il nuovo progetto di Elodie

“MI AMI MI ODI” è un progetto maturo e potente, che fonde sensualità, fragilità e forza, in un racconto autentico e intimo. In queste 12 tracce, Elodie esplora le mille sfumature delle relazioni che viviamo tutti noi: amori complicati e passionali, desideri irrisolti, momenti di solitudine, di realtà e voglia di ribellione. È un album che non cerca risposte, ma racconta l’emozione e la realtà per quello che sono: chimica, caos, verità e coraggio, che si fondono con i generi che attraversano l’album, tra urban, elettronica, pop e R&B.

Elodie firma così il suo progetto più personale, dove ogni canzone è una scena e ogni scena un riflesso di chi siamo davvero o chi pensiamo di essere.

Queste le sue parole:

“Mi ami mi odi” è il mio album più personale e autentico. È il progetto in cui mi sono messa più a nudo, senza filtri. Ho messo dentro tutto: le mie fragilità, la mia forza, la mia rabbia e la mia sensualità.

Ho voluto dare spazio a tutte le mie sfaccettature, senza filtri. Ma questo ho sempre cercato di farlo e spero che le persone lo abbiano capito. Dentro ci sono le mie notti, le contraddizioni che mi porto dentro e la mia idea di amore: imperfetto, caotico, ma sempre sincero. Spero che chiunque ascolterà l’album possa rispecchiarsi, ballare, piangere e sentirsi più compreso.

Dalle presentazioni di “MI AMI MI ODI” al “ELODIE THE STADIUM SHOW”

In occasione dell’uscita del nuovo album, Elodie ha incontrerto i fan da NSS Edicola per “The Album Party” il 3 maggio a Napoli in Piazza San Pasquale e oggi 8 maggio a Milano in Piazza Bruno Buozzi (sui nostri social foto e video dell’evento).

Elodie incontrerà nuovamente il suo pubblico con l’“Elodie The Stadium Show”, due date evento prodotte da Vivo Concerti, che avranno luogo l’8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli, dove sarà la prima donna a esibirsi sul palco dello stadio napoletano.

“Elodie The Stadium Show” sarà uno show curato nei minimi dettagli, suddiviso in quattro “atti”, ognuno dedicato a una delle diverse personalità di Elodie, sottolineando i molteplici mondi che la rappresentano e l’evoluzione del suo percorso artistico.

In entrambe le date evento, in uno dei quattro atti sarà presente la celebre DJ e produttrice di fama internazionale Nina Kraviz in qualità di special guest. In scaletta, oltre ai brani più famosi della sua carriera, il pubblico avrà la possibilità di ascoltare dal vivo anche le nuove canzoni di “Mi Ami Mi Odi”.

Elodie è stata anche tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. Prosegue, inoltre, il suo percorso nel mondo del cinema: sarà infatti tra le protagoniste di “Fuori”, il nuovo film di Mario Martone con Valeria Golino e Matilda De Angelis, in concorso al Festival di Cannes 2025.

Negli ultimi anni, Elodie ha consolidato la sua presenza nella scena musicale italiana con risultati straordinari. Il suo precedente album “Ok. Respira” è stato l’album di un’artista femminile più ascoltato del 2023 secondo la classifica annuale FIMI/GfK, totalizzando oltre 875,2 milioni di stream. Alla 75a edizione del Festival di Sanremo 2025 ha presentato il brano “Dimenticarsi alle 7”, che ha ottenuto la certificazione disco d’oro e ha superato i 19 milioni di streaming. L’ultimo singolo “Mi Ami Mi Odi” che dà il nome all’intero progetto, ha raccolto oltre 5,5 milioni di stream nelle prime settimane di uscita.

Con 41 dischi di platino, 5 dischi d’oro, oltre 3,9 miliardi di stream complessivi e 3,8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Elodie continua a essere una delle voci più rilevanti e ascoltate del panorama musicale italiano.

“MI AMI MI ODI” TRACK BY TRACK e CREDITI

1. ODIO AMORE CHIMICO prodotto da Wolvs

2. THAURUS prodotto da B-CROMA, Chef P

3. 1 ORA prodotto da Lvnar

4. DI NUOVO prodotto da Lvnar

5. MI AMI MI ODI prodotto da Dardust, Cripo

6. CUORE NERO prodotto da Cripo

7. DIMENTICARSI ALLE 7 prodotto da Hunter / Game

8. BLACK NIRVANA prodotto da ITACA

9. MUAH prodotto da Simon Says!

10. FEELING feat. TIZIANO FERRO prodotto da Golden Years

11. IN GRADO feat. LORENZZA prodotto da Golden Years

12. RARO prodotto da Matteo Cantaluppi