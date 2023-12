Euro-Med Monitor: dopo tregua, Israele ancora più brutale!

11 Dicembre 2023

« Da quando è scaduta la tregua umanitaria, Israele ha aumentato la sconvolgente portata dei suoi attacchi contro i civili, intensificando la completa distruzione delle aree residenziali e prendendo di mira le scuole che ospitano migliaia di sfollati, in un evidente tentativo di aumentare il numero di vittime civili » [1]. La denuncia è di Euro-Med Human Rights Monitor, organizzazione umanitaria con sede a Ginevra (Svizzera).

Euro-Med Monitor spiega come le statistiche « preliminari mostrano che il bilancio giornaliero delle vittime prima della tregua umanitaria variava tra 300 e 350 morti al giorno, ma ora è salito a più di 500 da quando Israele ha ripreso i suoi attacchi per il sesto giorno consecutivo ».

Conseguentemente salirebbero « a 21.731 il numero totale dei morti palestinesi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre, tra cui 8.697 bambini », secondo la stessa organizzazione.

A questi si dovranno aggiungere – precisa sempre Euro-Med Monitor – « i dispersi e intrappolati sotto le macerie e che ora si presumono morti ».

« Il massacro di Gaza simbolo fallimento democrazia », si commenta la notizia a sinistra.

Sul proprio sito web, l’organizzazione per i diritti umani « ha sottolineato che Israele commette crimini di genocidio nella Striscia di Gaza e viola chiaramente i principi del diritto internazionale umanitario e le regole di guerra relative alla necessità di garantire la protezione dei civili, il cui attacco in qualsiasi circostanza è ingiustificabile ».

Conseguentemente la stessa avrebbe « chiesto alla Corte penale internazionale di agire immediatamente per ritenere Israele responsabile delle sue gravi violazioni, in particolare degli articoli due e tre della Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio ».

L’organizzazione ha anche pubblicamente invitato gli stati del blocco imperialista occidentale ad intervenire per un nuovo “cessate il fuoco”. Ma sappiamo bene, a seguito del voto all’ONU, che l’Impero sostiene ciecamente la criminale condotta del governo conservatore di Israele.

—

Fonti e Note:

[1] Euro-Med Human Rights Monitor, 6 dicembre 2023, “Gaza death toll has increased by 40 percent compared to before the temporary humanitarian truce”.