Intesa Sanpaolo, 15 milioni alle PMI milanesi per progetti di economia circolari

4 Febbraio 2021

Gli investimenti sostenibili come strategia per la ripartenza e il miglioramento del posizionamento competitivo delle imprese sono al centro di un ciclo di webinar dal titolo “Economia Circolare: l’opportunità per il rilancio delle imprese italiane”, organizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società del Gruppo specializzata in innovazione e trasformazione digitale.

L’appuntamento del roadshow virtuale in 8 tappe coinvolgerà oggi oltre 100 aziende del territorio milanese e brianzolo alla presenza di Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo e Guido de Vecchi, direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, che hanno illustrato i principali strumenti messi a disposizione delle PMI come l’accesso al plafond di 6 miliardi di euro destinato ai progetti trasformativi ispirati ai principi dell’Economia Circolare. Sono infatti una decina i progetti sviluppati in questo ambito da imprese delle province di Milano e Monza e finanziati da Intesa Sanpaolo con circa 15 milioni di euro dall’avvio dell’iniziativa.

La Banca ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno a favore delle piccole e medie imprese con una nuova soluzione per il credito denominata Sustainability Loan, messa in campo nel secondo semestre del 2020. Grazie a un plafond dedicato di 2 miliardi di euro, il Gruppo Intesa Sanpaolo sostiene le PMI che intendono effettuare investimenti innovativi con obiettivi condivisi di miglioramento dei fattori ESG (Environment, Social, Governance) e, a pochi mesi dall’avvio, ha erogato finanziamenti S-Loan per circa 80 milioni di euro alle imprese di quest’area, nell’ottica di accompagnarle verso la transizione sostenibile, favorendo una più ampia diffusione di comportamenti socialmente e culturalmente responsabili.

Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo: “Vogliamo accompagnare le aziende nella transizione verso un nuovo modello produttivo. In un contesto economico in continua evoluzione, è fondamentale investire su asset strategici come l’innovazione, la crescita dimensionale, l’internazionalizzazione e la sostenibilità. Il nostro impegno è quello di supportare le imprese del territorio che decidono di intraprendere un percorso di rinnovamento, affiancandole nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi improntati ai criteri ESG”.